به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت موسیقی این فیلم تلویزیونی را هوتن جوادی به عهده دارد که خواننده اشعار تیتراژ پایانی مجموعه است. اشعار تیتراژ آغازین را سه بازیگر اصلی فیلم نصرالله رادش، حسین رفیعی و جواد عزتی می‌خوانند که نقش سه برادر را ایفا می‌کنند.

رفیعی در نمایی از فیلم "افقی رو به بالا"

آرش شکورزاده نگارش متن فیلم "افقی رو به بالا" را سال گذشته به پایان رسانده بود که با مشورت چند طنزپرداز دو بار بازنویسی شد. پیش تولید این فیلم 90 دقیقه‌ای اواخر دی ماه آغاز شد و پس از مراحل تمرین و دورخوانی 22 بهمن کلید خورد و تصویربرداری در رکوردی 13 روزه و پیش از مدت زمان تعیین شده به پایان رسید.

"افقی رو به بالا" داستان سه برادر به نام‌های عوض، عیوض و کامبیز است که برای پیدا کردن کار درگیر اتفاقات مختلفی می‌شوند. عوامل این فیلم‌ تلویزیونی عبارتند از تهیه‌کننده: سیدرادمان غروی، مدیر تصویربرداری: هوشنگ بنایی، طراح صحنه و لباس: حمید رفیع‌نژاد، طراح گریم: آرامه تمدن، تدوین: سینا پاکدل و صدابردار: محمدرضا مرتضایی.

در فیلم تلویزیونی "افقی رو به بالا" چنگیز وثوقی، نصرالله رادش، حسین رفیعی، جواد عزتی، داود منفرد، شهربانو موسوی، ارد عدلپرور، بهاره دهقان ، سیدرادمان غروی و میلاد اصلانی بازی کرده‌اند.