نامه وزیرعلوم به رئیس یونسکو در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتورهای موهن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی زاهدی در این نامه آورده است: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) 62 سال پیش با این آرمان تأسیس شد تا از طریق ترویج گفتگوی فرهنگی و گسترش همکاریهای آموزشی، علمی و فرهنگی و با رعایت حقوق و آزادیهای اساسی انسان و کرامت و شأن مساوی و برابر همه فرهنگها، ارزشها و باورها در استقرار صلح و امنیت و تفاهم بین‌المللی مشارکت کند. این رسالت عمده در قرن بیست‌ ویکم و با توجه به چالشهای فزاینده ناشی از اثرات منفی روند جهانی شدن بیش از پیش حیاتی به نظر می ‌رسد.



آزادیهای اساسی انسان از جمله آزادی بیان و احترام به فرهنگها از جمله باورهای دینی به عنوان دو اصل مکمل در مبارزه با جهل و سوء تفاهم نقش اساسی دارند. آزادی بیان، بی‌ حد و حصر نیست بلکه همراه با احساس مسئولیت است. در غیر اینصورت نه تنها عامل وفاق نخواهد بود، بلکه می‌تواند ضد ارزش شود.



اقدام تحریک‌ آمیز انتشار مجدد کاریکاتورهای موهن پیامبر گرامی اسلام(ص) در مطبوعات برخی کشورهای اروپایی و برخی اظهار نظرها توسط مقامات این کشورها مایه نگرانی است.



تردیدی نیست که رسانه‌ ها به عنوان یکی از ابزارهای اعمال اصل آزادی بیان می توانند عروج مدارا، صلح و عدالت، تفاهم بین مذهبی و بین فرهنگی، انسجام اجتماعی و مسئولیت‌ پذیری باشند و یا برعکس نفاق و تبعیض را دامن زده و بحران ‌زا باشند.

وزیر علوم ضمن تقدیر از اقدام شایسته و بهنگام یونسکو و مصوبه شماره 46 یکصد و هفتاد و چهارمین نشست شورای اجرایی سازمان در ادامه نامه آورده است: از سازمان انتظار می رود تا با توجه به هدف دهم برنامه استراتژیک یونسکو درباره «اهتمام به ضرورت و اهمیت تبادل و گفتگوی میان فرهنگی برای دستیابی به انسجام اجتماعی، همزیستی و صلح» که در آن بر اتخاذ اقدامات مشخص و عملی برای ترویج تقویت و گفتگوی بین فرهنگی و بین مذاهب همراه با رعایت آزادی بیان تأکید شده است و همچنین در چارچوب منشور، رسالت و نقش خود ـ به عنوان نهادی برای گفتگو، مدارا و صعه صدر برای ممانعت از هر نوع سوءتفاهم به شیوه شفاف و سازنده، سازوکارهای لازم را برای تعمیق مناسب میان فرهنگ‌ها و ادیان متنوع پیش‌بینی کند.



وی عنوان کرده است : شناخت حقیقی نیز تنها در پرتو برقراری گفتگوی مبتنی بر احترام و درک متقابل تحقق می‌یابد که در دنیای جهانی شده کنونی بیش از هر زمان دیگر ضروری بنظر می‌رسد.



زاهدی در پایان این نامه ابراز امیدواری کرده است: یونسکو نیز با ابراز نگرانی از این وقایع و اظهارات نسنجیده، نقش یگانه و فعال خود را در استقرار صلح، امنیت و تفاهم بین‌المللی همچنان ایفا کند، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را برای همکاری در این مورد با سازمان اعلام می ‌دارد.