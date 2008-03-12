500 هزار هکتار از مراتع کردستان مراتع درجه یک هستند

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: کل مراتع استان کردستان بیش از یک میلیون و 539 هزار و 900 هکتار است که 500 هزار هکتار از آن را مرتع درجه یک تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: همچنین نزدیک به 400 هزار هکتار از مراتع استان نیز درجه دو و بقیه آن نیز درجه سه و چهار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: 54 درصد از کل سطح استان کردستان را مراتع تشکیل داده و در حال حاضر بیش از 6/2 درصد از کل علوفه کشور در مراتع استان تامین می شود.

وی با اشاره به تغذیه 3/5 میلیون واحد دامی از مراتع استان کردستان یادآور شد: غنای مراتع استان صرفا شامل تولید علوفه بالا و زیبائی آنها نیست بلکه گونه های منحصر به فردی در این منطقه وجود دارد که می توان به عنوان آشیان های اکولوژیکی و مبع با ارزش ذخیره ژنتیکی مورد توجه قرار گیرند که در این حوزه می توان به مراتع سارال، سرشیو و کوسالان اشاره کرد.

حسن نژاد خاطرنشان کرد: مراتع استان کردستان دارای گونه های نادر گیاهی است که باید برای حفظ و احیای بعضی از این گونه های نادر در حال انقراض در سال های آینده تلاش کرد.

وی در ادامه به آغاز به کار تعاونی های مرتع دار در استان کردستان برای اولین بار در کشور اشاره کرد و یادآور شد: تعاونی های مرتع دار برای اولین بار در استان کردستان کار خود را آغاز کرده که نمونه های موفقی این کار نتیجه و بازخورد بسیار خوبی را نیز به دنبال داشته است.

حسن نژاد گفت: باید برای حفاظت از جنگل ها و مراتع استان از همکاری مردم استفاده نمود و با آنها تعامل مناسبی صورت پذیرد.

در سال 86 برای احیاء و اصلاح مراتع استان کردستان سه طرح و 14 پروژه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 880 میلیون ریال توسط اداره کل منابع طبیعی استان به انجام رسیده است.