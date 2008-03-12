به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد جشنواره ابرت سال 2008 نیز به رسم دوره‌های قبل به نمایش فیلم‌هایی اختصاص دارد که منتقد معروف شیکاگو باور دارد از سوی منتقدان، توزیع‌کننده‌ها و جشنواره‌ها نادیده گرفته شده‌اند.

ابرت 66 ساله در این باره گفت: "بعد از 10 سال توضیح دادن درباره جشنواره فیلم‌های نادیده گرفته‌شده به اینجا رسیده‌ایم که آدم‌ها هر سال در یک قصر سینمایی زیبا و قدیمی دور هم جمع می‌شوند و از دیدن فیلم‌های خوب و غافلگیرکننده لذت می‌برند." اولین دوره جشنواره حدود هشت هزار بازدیدکننده داشت و سال 2007 نیز نزدیک به 25 هزار نفر از جشنواره دبدن کردند.

دهمین جشنواره ابرت با نمایش نسخه 70 میلی متری فیلم سینمایی "هملت" کنت برانا تولید سال 1996 آغاز می‌شود و ابرت مانند دوره‌های قبل 12 تا 14 فیلم را انتخاب می‌کند. او هنوز فهرست نهایی را که شامل چند فیلم کم هزینه است، اعلام نکرده است.

تا پیش از دوره اخیر جشنواره ابرت فیلم‌ها را روی صحنه معرفی می‌کرد، اما سال 2007 همسرش چاز و نیت کان رئیس جشنواره این کار را انجام دادند، چرا که منتقد نام‌ٱشنا در نتیجه عمل جراحی برای برداشتن یک غده سرطانی بزاقی و تراکئوتومی (عمل جراحی نای شکافی)، قادر به حرف زدن نبود. هرچند او با وجود تمام مشکلات در جشنواره شرکت کرد.

امسال نیز چاز ابرت و کان فیلم‌ها را روی صحنه معرفی می‌کنند، اما به لطف اقدامات واحد فن‌آوری دانشگاه ایلینویز، صدای ابرت این بار نقش بیشتری در مراسم دارد. میهمانان دهمین جشنواره ابرت شامل چهره‌هایی همچون مایکل بارکر از استودیو سونی پیکچرز کلسیکس، پل شریدر، سالی پاتر، فرد شپیسی، بیل فورسایت، دیوید بوردول محقق سینما، ریچارد کورلیس نویسنده و منتقد مجله تایم و هانا فیشر از جشنواره بین‌المللی فیلم دوبی هستند.

جشنواره فیلم ابرت به همت دانشکده ارتباطات دانشگاه ایلینویز برگزار می‌شود. ابرت سال 1964 در رشته روزنامه نگاری از این دانشکده که در منطقه کمپین - اربانا واقع است، دانش‌آموخته شد. او اخیرا در هفدهمین مراسم سالانه جوایز گاتام جایزه یک عمر حمایت از سینمای مستقل را دریافت کرد.

ابرت از سال 1967 در شیکاگو سان تایمز به عنوان منتقد فعالیت دارد. او سال 1975 برنده جایزه پولیتزر نقدنویسی شد. همان سال به همراه جین سیسکل منتقد روزنامه رقیب، شیکاگو تریبیون، یک نمایش تلویزیونی نقد فیلم راه انداختند. سیسکل در 1999 درگذشت. ابرت از سال 2000 به همراه ریچارد روپر، همکار ستون‌نویس خود در شیکاگوسان تایمز این برنامه را اجرا می‌کند.