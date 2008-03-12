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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۴

سلامتی در گفتگو با مهر:

اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم اقلیت قوی خواهند داشت / اقتصاد ، اولویت اول مجلس هشتم

اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم اقلیت قوی خواهند داشت / اقتصاد ، اولویت اول مجلس هشتم

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اقبال مردم در انتخابات 24 اسفند را به اصلاح طلبان مناسب دانست و پیش بینی کرد که اصلاح طلبان در مجلس هشتم اقلیت قوی را تشکیل خواهند داد.

محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: گرچه امکان رقابت انتخاباتی در تمام حوزه ها را نداریم  ،ولی جبهه اصلاحات بازهم موقعیت خوبی را در میان مردم دارد و گرایش مردم در حوزه هایی که حضور داریم به سوی اصلاح طلبان خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نحوه کمک احزاب و گروه ها به تحقق مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات آتی چگونه ارزیابی می کنید، گفت: همه احزاب و گروه ها تلاش می کنند تا مردم را برای انداختن آراء خود به پای صندوق های رای بیاورند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اولویت های کاری مجلس هشتم، تصریح کرد: مرتفع ساختن مسائل و مشکلات اقتصادی مردم باید اولویت اول مجلس آینده باشد.

وی برطرف کردن مشکلات مربوط به مسکن، بیکاری، تولید و تورم را از جمله اولویت های کاری دیگر مجلس هشتم خواند و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل واردات بی رویه با لطمات شدیدی مواجه شده اند و برخی نیز کارشان به تعطیلی کشیده است که در این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد. 

سلامتی خاطرنشان کرد: ساماندهی مسائل مربوط به سیاست خارجی نیز به عنوان یکی دیگر از اولویتهای کاری مجلس هشتم باید در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.

کد مطلب 653461

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