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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

اعضای حقیقی هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا انتخاب شدند

در جلسه امروز هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا ، اعضای حقیقی هیئت مدیره این گروه صنعتی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا ، مهرداد بذرپاش به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، جواد نجم الدین به عنوان رئیس هیئت مدیره ، محمد رضا روشنی مقدم به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و ملک به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره این گروه انتخاب شدند.

انتخاب ملک به مدیر عاملی شرکت سایپا دیزل و تنها پور به مدیر عاملی شرکت پلاسکوکار از دیگر مصوبات هیئت مدیره گروه سایپا بودند .

پیش از این غمگسار مدیر عامل سایپا دیزل و کریمی مدیر عامل شرکت پلاسکوکار سایپا بودند . در این جلسه همچنین بودجه سال 1387 و مسائل جاری گروه و روند تولید در سال 1386 و شکستن رکورد تولید سال قبل مطرح گردید .

نجم الدین ، روشنی مقدم و ملک نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیئت مدیره سایپا هستند و بذرپاش نماینده سازمان تامین اجتماعی است.

کد مطلب 653684

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