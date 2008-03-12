5500 مبلغ مستقر و طرح هجرت در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام دکتر خاموشی عصر چهارشنبه در حاشیه شورای اداری استان گیلان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد دو هزار نفر روحانی مستقر و سه هزار و 500 نفر طرح هجرتی هستند.

وی با بیان اینکه روحانیون مستقر و طرح هجرت پرچمداران امر تبیین دین در جامعه هستند، خاطرنشان کرد: در مجموع 25 هزار نفر مبلغ در قالب موسمی، فصلی و خاص نیز در کشور فعالیت دارند.

دکتر خاموشی همچنین با تشریح فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: کار پهنه جغرافیایی توسعه فرهنگی دینی با سیستم مدیریتی تبلیغ بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی کشور است.

وی بیان داشت: پیکره اصلی و ستادی سازمان همان ساختار مرکزی و استانی است ولی میزان عملکرد مجامع وابسته به این سازمان چندین برابر خود سازمان است.

دکتر خاموشی اظهار داشت: دانشگاه سوره، حوزه هنری، خبرگزاری مهر، موسسه اطلاع رسانی تبیان، موسسه های انتشاراتی، روزنامه تهران تایمز، پژوهشکده باقرالعلوم، موسسه تسنیم نور و سازمان دارالقرآن الکریم از جمله مجامع وابسته به این سازمان است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به موسسه های انتشاراتی سازمان اشاره کرد و گفت: انتشارات امیرکبیر، چاپخانه کتاب های جیبی، انتشارات خوارزمی، انتشارات سوره مهر، انتشارات شکوفه و چاپخانه بین الملل است نیز وابسته به سازمان هستند که سالانه قابلیت چاپ حدود 10 هزار جلد کتاب دارند.

دکتر خاموشی در ادامه خبرگزاری مهر را یکی از خبرگزاریهای موثر در نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد و افزود: سهم اخبار و اطلاعات این رسانه در کشور قابل توجه و روبه افزایش است.

وی یادآورشد: تحت پوشش بودن 92 سینما، 9 نشریه، 22 مجتمع اردوگاهی و تحصیل سه هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه سوره از دیگر دستاوردهای عملکردی این سازمان است.