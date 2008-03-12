آکادمی فوتبال به مرکز آموزش آسیا تبدیل می شود / احداث خوابگاه و هتل در آکادمی

به گزارش خبرنگارمهر، دراین نشست که صبح امروز با حضورعلی کفاشیان و مهدی محمد نبی رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ، مسعود معینی رئیس کمیته جوانان، دکتر شریف رئیس کمیته مبارزه با دوپینگ، حسن ضیاء آذری مدیرعامل ورزشگاه آزادی ، دکتر خانلری پزشک تیم ملی و دکتر علیزاده رئیس آکادمی فوتبال برگزار شد ، تجهیز، آماده سازی و تقویت جنبه های علمی آموزشی در آکادمی فوتبال مورد تاکید قرار گرفت .

دراین نشست که به مدت دو ساعت درمحل آکادمی فوتبال برگزارشد، علی کفاشیان ضمن تاکید برامراستعدادیابی درفوتبال کشور، خواستاربرنامه ریزی و اجرای طرح های بلند مدت در این زمینه شد و آکادمی فوتبال را مرکزی مناسب برای تبدیل شدن به پایگاه استعدادیابی درفوتبال کشورعنوان کرد .

دراین جلسه تجهیز آکادمی و احداث خوابگاههای متعدد با کلیه امکانات رفاهی به منظور استفاده بازیکنان رده های سنی مختلف در کنارآکادمی فوتبال وهمچنین پیشنهاد ساخت یک هتل بزرگ فوتبال و احداث زمین های متعدد با سرمایه گذاری فدراسیون فوتبال در دستورکارقرار گرفت که مقرر شد این پروژه با همکاری مدیرعامل ورزشگاه آزادی از سال آینده آغازشود.

انتقال بخش هایی از فدراسیون فوتبال نظیرکمیته های جوانان و آموزش به آکادمی فوتبال از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مقرر شد کمیته های مذکور زمینه اجرایی شدن این طرح را مورد بررسی قرار دهند .