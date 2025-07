۴ نشریه تخصصی جدید در علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و چهارمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر درباره درخواست واحدهای متولی انتشار نشریات علمی با حضور اعضا و به ریاست محمدهادی همایون معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در این معاونت با ۱۴ مصوبه برگزار شد.

در این جلسه با صدور مجوز راه‌اندازی نشریه «حقوق و نظم عمومی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با همکاری دکتر بابک پورقهرمانی به عنوان مدیرمسئول موافقت شد.

موافقت با تغییر مدیرمسئول فصلنامه «روش‌ها و مدل‌های روانشناختی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با همکاری دکتر مجید برزگر به عنوان مدیرمسئول جدید از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در شصت و چهارمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر با با فعالسازی و تغییر عنوان پیشنهادی نشریه با عنوان «نظام‌های ارتباطی و خدمات اطلاعاتی مدیریت هوشمند» دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات موافقت شد.

همچنین با تغییر سردبیر و مدیرمسئول دو فصلنامه «اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر با همکاری دکتر مرتضی صامتی به عنوان سردبیر و دکتر بهار حافظی به عنوان مدیرمسئول جدید نیز موافقت شد.

با همکاری اعضای هیئت تحریریه جدید به منظور تقویت شورای تحریریه نشریه «پژوهش‌های جامعه شناختی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار هم در این جلسه موافقت شد.

پیشنهاد دوزبانه شدن فصلنامه « Journal of Sociological of Studies of youth» دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل از دیگر مصوبات شصت و چهارمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر بود.

تغییر سردبیر فصلنامه « Journal of Language and Translation» واحد تهران جنوب دیگر مصوبه جلسه بود که با همکاری دکتر زهره سیفوری به عنوان سردبیر جدید موافقت شد.

با توجه به پیشنهاد واحد شیراز برای راه اندازی نشریه «تحقیقات زیستی- روانی- اجتماعی» مقرر شد جهت فعالسازی یکی از نشریات غیرفعال در حوزه روانشناسی اقدام کنند.

تغییر سردبیر فصلنامه «آموزه‌های فقه و حقوق جزا» در دانشگاه آزاد لاهیجان از دیگر مصوبات جلسه بود که با همکاری دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی به عنوان سردبیر جدید موافقت شد.

با همکاری ۳ عضو هیئت علمی بین‌المللی به منظور تقویت شورای تحریریه فصلنامه «معماری و محیط‌های انسان ساخت» دانشگاه آزاد اسلامی ساوه هم موافقت و پیشنهاد شد انتشار نشریه به صورت دوزبانه در دستور کار قرار گیرد.

در این جلسه با راه¬اندازی فصلنامه «مطالعات بینارشته ای زنان و خانواده» واحد علوم و تحقیقات به مدیرمسئولی عاصمه قاسمی و سردبیری مریم سامری موافقت شد.

فعالسازی نشریه «تحقیقات روان‌شناختی» نیز در این جلسه به واحد تهران مرکزی پیشنهاد شد.

با راه‌اندازی نشریه «تدبیر، دانش و نوآوری» در اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی در شصت و چهارمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر موافقت شد.

در این جلسه با راه‌اندازی نشریه «پژوهش‌های کمی در سیستم‌های مالی هوشمند علم‌داده» دانشگاه آزاد مشهد با همکاری دکتر احمد ناطق گلستان به عنوان مدیرمسئول و دکتر عبدالمجید دهقانان به عنوان سردبیر موافقت شد.