جشنواره فیلم بمبئی با معرفی برگزیدگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد پنج عضو هیئت داوران بین‌الملل جشنواره فیلم MAMI و سه عضو داوران فیپرشی جایزه بهترین فیلم هندی را به فیلم سینمایی "تینگیا" ساخته مانجش هاداوال دادند که نخستین تجربه کارگردانی فیلمساز 28 ساله هندی است. یاش چوپرا سینماگر سرشناس هندی اهداکننده این جایزه بود.

پوستر "ستارگان روی زمین"

"ستارگان روی زمین" دیگر فیلم موفق دهمین جشنواره فیلم بمبئی بود که توانست جایزه بهترین بازیگر نوجوان را برای دارشیل سفری به ارمغان آورد. بازیگر 12 ساله هندی در این فیلم به کارگردانی عامر خان نقش پسرکی خوانش‌پریش را در کنار ستاره سینمای هند بازی می‌کند.

در دهمین جشنواره فیلم مامی در مجموع 140 فیلم از 45 کشور نمایش داده شد و دارمندرا بازیگر هندی جایزه یک عمر دستاورد هنری، ریشی کاپور جایزه 25 سال نقش قابل ملاحظه یک بازیگر / کارگردان در سینما، گلزار جایزه نقش برجسته در موسیقی فیلم هند به عنوان ترانه‌نویس و هیتندرا قوش جایزه کداک برتری تکنیکی را از دستان دیو آناند گرفتند.

در این جشنواره یک نمایش ویژه برای پنجاهمین سال تولید فیلم افسانه‌ای "کانال" ساخته آندری وایدا در نظر گرفته شده بود و یک بخش مرور آثار به کارلوس سائورا فیلمساز اسپانیایی اختصاص داشت که شامل نمایش هشت فیلم او از جمله "کارمن" بود. سائورا در عین حال نخستین جایزه یک عمر دستاورد هنری جهانی بمبئی را دریافت کرد.

جشنواره فیلم بمبئی که 16 اسفند با نمایش فیلم نامزد اسکار "کاتین" ساخته آندری وایدا آغاز شده بود، پنجشنبه 23 اسفند با نمایش "جنگل سوگوار" نائومی کاواسی به پایان رسید. این فیلم که برنده جایزه بزرگ هیئت داوران شصتمین جشنواره کن شد، درباره زنی ژاپنی است که شغل خود را رها می‌کند و در پی یک زندگی جدید به تایلند می‌رود.