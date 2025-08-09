به گزارش خبرنگار مهر، قرعهکشی بیست و یکمین دوره رقابتهای جام ملتهای فوتبال زنان آسیا سرانجام در شهر سیدنی و در غیاب نمایندگان ایران برگزار شد. در مراسمی که حال و هوای جدی و رسمی داشت قرعه به نام ایران افتاد و تیم ملی کشورمان در گروه A این رقابتها در کنار سه تیم قدرتمند قاره کهن استرالیا، کرهجنوبی و فیلیپین قرار گرفت. گروهی که البته بسیاری آن را «گروه مرگ» لقب دادهاند.
استرالیا میزبان آماده و باانگیزه
در صدر گروه تیم ملی استرالیا حضور دارد. تیمی که با لقب «ماتیلداها» شناخته میشود و یکی از بزرگترین قدرتهای فوتبال زنان در آسیا و حتی جهان بهشمار میرود. استرالیا پیشینهای پرافتخار در این رقابتها دارد؛ قهرمان سال ۲۰۱۰ و چهار نایبقهرمانی در کارنامه آنها ثبت شده است. در ردهبندی فیفا سومین تیم برتر قاره و شانزدهم جهان محسوب میشوند.
استرالیا نه تنها از امتیاز میزبانی بهرهمند است بلکه ترکیبی از تجربه و جوانی را در اختیار دارد. هواداران پرشور، زمینهای استاندارد، امکانات تمرینی پیشرفته و تجربه حضور در هشت دوره جام جهانی همه و همه برگهای برندهای هستند که تیم میزبان را به گزینهای جدی برای قهرمانی تبدیل کردهاند.
کرهجنوبی تیمی با ثبات و ساختار فنی قدرتمند
دیگر تیم بزرگ گروه A کرهجنوبی است. تیمی که اگرچه کمتر از ژاپن و چین در کانون توجه قرار داشته اما با برنامهریزی بلندمدت و ثبات فنی به یکی از مدعیان جدی قاره بدل شده است. کرهایها در جام ملتهای ۲۰۲۲ تا فینال پیش رفتند و تنها با نتیجه ۳-۲ مغلوب چین شدند.
در سال ۲۰۲۵ نیز توانستند قهرمانی در رقابتهای شرق آسیا را پس از دو دهه بهدست آورند. کرهجنوبی تیمی مبتنی بر نظم دفاعی، انسجام تاکتیکی و بازیکنان خلاق است. ترکیبی که بازی برابرش را برای هر تیمی به چالشی دشوار تبدیل میکند.
فیلیپین پدیدهای در حال جهش
شاید در گذشته کمتر کسی تصور میکرد که نام فیلیپین روزی در جمع قدرتهای فوتبال زنان آسیا مطرح شود اما پیشرفت خیرهکننده این تیم در سالهای اخیر همه نگاهها را تغییر داده است. صعود به نیمهنهایی جام ملتهای ۲۰۲۲ و کسب سهمیه جام جهانی ۲۰۲۳ گواهی بر این جهش بزرگ است.
فیلیپین در جام جهانی نیز درخشید؛ برد تاریخی مقابل نیوزیلند نقطه عطفی برای فوتبال زنان این کشور بود. استفاده از بازیکنان دو رگه و تمرکز بر بازی هجومی سبک فیلیپین را منحصر به فرد کرده است. این تیم در ردهبندی فیفا تا رده ۴۱ بالا رفت و حالا بهعنوان رقیبی جدی در این گروه حضور دارد.
ایران آغاز آزمونی دشوار با رویاهای بزرگ
در چنین گروهی فوتبال زنان ایران باید مقابل تیمهایی صفآرایی کند که همگی تجربه جام جهانی دارند. تیم ملی کشورمان که با تلاشهای چندساله سعی در رشد و توسعه فوتبال زنان داشته حالا در شرایطی قرار گرفته که عبور از مرحله گروهی به یکی از دشوارترین چالشهای تاریخ این تیم تبدیل شده است.
زنان ایران پیشتر تجربه بازی برابر استرالیا و فیلیپین را داشتهاند. در رقابتهای انتخابی المپیک ۲۰۲۴ تیم ملی با دو گل مغلوب استرالیا شد. در مقابل فیلیپین نیز سه شکست در کارنامه ثبت شده است. اولین بازی رسمی برابر کرهجنوبی اما قرار است یازدهم اسفند ۱۴۰۴ برگزار شود؛ دیداری که بدون شک نقطه شروع سنجش توان واقعی ایران در این تورنمنت خواهد بود.
غیبت در مراسم قرعهکشی؛ جزئی کوچک از یک مشکل بزرگ
یکی از نکات تأملبرانگیز در این قرعهکشی غیبت نمایندگان ایران در مراسم بود؛ اتفاقی که شاید در ظاهر کماهمیت بهنظر برسد اما در باطن بازتابی از بیتوجهی ساختاری به فوتبال زنان است. در حالی که رقبای ایران با تمام قوا در مراسم حضور داشتند نبودن نمایندهای از فدراسیون فوتبال یا تیم ملی پیام خوبی به جامعه بینالمللی فوتبال زنان نمیدهد.
چشمانداز پیش رو؛ از تجربه تا غافلگیری
حضور در چنین گروه دشواری برای تیمی مانند ایران با وجود تمام سختیها فرصتی ارزشمند برای کسب تجربه و محک فنی است. اگرچه صعود از گروه در ظاهر دور از دسترس بهنظر میرسد، اما فوتبال بارها نشان داده که غیرممکن وجود ندارد. با تکیه بر انگیزه، تلاش و یک برنامهریزی منسجم حتی در میان قدرتهای بزرگ هم میتوان درخشید.
بازیهای ایران در جام ملتهای آسیا نه فقط برای نتیجهگیری بلکه بهعنوان سنجشی برای آینده فوتبال زنان کشور حائز اهمیت است. اینکه بدانیم فاصله ما با بزرگان آسیا چقدر است، چه نقاط ضعفی داریم و در کجا میتوانیم پیشرفت کنیم شاید بزرگترین دستاورد این حضور باشد.
پایان راه یا آغاز مسیر؟
شهرهای سیدنی، پرث و گلدکست آمادهاند تا میزبان این رقابتها از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یکم فروردین ۱۴۰۵ باشند. تیم ملی فوتبال زنان ایران که در این دوره با قرعهای دشوار مواجه شده اگرچه راهی سخت در پیش دارد اما میتواند با عملکردی شجاعانه و هدفمند نام خود را در تاریخ این رقابتها ماندگار کند.
در جهانی که فوتبال زنان به سرعت در حال رشد است هر قدم به جلو یک موفقیت محسوب میشود. این تورنمنت برای فوتبال زنان ایران نه پایان یک مسیر که شاید آغاز یک راه تازه باشد.
