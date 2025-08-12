مریم حسنزاده مربی فوتبال زنان استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ادامه همکاری فدراسیون فوتبال با مرضیه جعفری به عنوان سرمربی تیم ملی اظهار کرد: زمانی که در لیگ برتر و در تیم استقلال حضور داشتم ارتباط خوبی با مرضیه جعفری داشتم و خوشبختانه این ارتباط مثبت همچنان ادامه دارد. خوشحالم که او در کنار تیم ملی توانست موفقیت شیرینی را برای فوتبال زنان ایران تکرار کند. جعفری مربیای باتجربه و آگاه است که اگر حمایت لازم از سوی فدراسیون صورت گیرد در جام ملتها هم میتواند نتایج قابل قبولی برای ایران بهدست آورد. خوشبختانه در ماههای اخیر نشانههایی از حمایت جدی فدراسیون از این مربی دیدهایم که اتفاقی مثبت برای تیم ملی است.
وی درباره احتمال تقویت کادر فنی تیم ملی هم افزود: در این زمینه همهچیز باید بر پایه احترام به نظر سرمربی تیم ملی باشد. اگر جعفری احساس نیاز به حضور یک مشاور خارجی یا مربی جدید دارد فدراسیون باید در این مسیر پیگیری لازم را انجام دهد. اما اگر سرمربی شرایط فعلی را مناسب میداند باز هم باید به نظر او احترام گذاشت. برای موفقیت انسجام درون تیمی و اعتماد به کادر فنی موضوعی حیاتی است.
حسنزاده در بخش دیگری از صحبتهایش به ترکیب فعلی تیم ملی اشاره کرد و گفت: ترکیب فعلی تیم ملی بسیار متعادل و امیدوارکننده است؛ ترکیبی از بازیکنان باتجربه در کنار جوانهای با انگیزه و تکنیکی که برای موفقیت در چنین رقابتهایی ضروری است. مرضیه جعفری بر خلاف کادر فنی پیشین در انتخاب بازیکنان دقت و سلیقه خوبی به خرج داد و نتیجه آن تیمی منسجم و آماده در مرحله مقدماتی بود. انصافاً بازیکنان در آن مرحله عملکرد خوبی داشتند. البته باختی که مقابل لبنان داشتیم دور از انتظار بود اما به نظرم تلنگر مهمی برای تیم جوان ما بود تا بداند در سطح قاره نباید هیچ تیمی را دستکم گرفت.
این مربی درباره قرعهکشی جام ملتهای فوتبال زنان آسیا و همگروهی ایران با کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین اظهار کرد: هر سه تیم حاضر در گروه ایران تیمهای بزرگ و قدرتمندی هستند. تیم ملی کره جنوبی کاملاً سرعتی بازی میکند. استرالیا تیمی فیزیکی و قدرتی است و فیلیپین هم که سابقه رویارویی با آن را داریم از جنبههای مختلف تیمی قویتر از ماست. بنابراین باید یک برنامهریزی دقیق و اصولی برای رویارویی با این تیمهای مطرح از سوی فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی انجام شود.
