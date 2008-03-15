بنیاد پژوهشی و فرهنگی پروین اعتصامی در خانه شاعر راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی از تاسیس "بنیاد علمی پژوهشی و فرهنگی پروین اعتصامی" در تبریز خبر داد.

نسرین پیر سمساری روز سه‌شنبه در نشست تخصصی مسائل زنان در استانداری آذربایجان ‌شرقی گفت: این بنیاد در خانه تاریخی پروین اعتصامی در تبریز تشکیل شده است.

وی با اشاره به سالروز تولد پروین اعتصامی (25 اسفند) اظهار داشت: بنیاد پروین اعتصامی با هدف تحکیم بنیان خانواده، توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف جامعه، قوام بخشیدن ‌به بنیان‌های اعتقادی خانواده‌ها و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ادبی بانوان استان ایجاد شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی ‌افزود: فعالیت رسمی ‌این بنیاد از ابتدای سال آینده آغاز می‌ شود و کارهای مهمی از قبیل اعطای جایزه سال ویژه پروین اعتصامی و برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌های علمی تخصصی در ابعاد مختلف امور زنان شامل فرهنگ، علم، اجتماع و مذهب در آن انجام خواهد شد.

اسفندماه سال گذشته "عشرت شایق" نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از افتتاح خانه پروین اعتصامی به عنوان محلی برای فعالیت بانوان استان آذربایجان شرقی در عرصه های مختلف و نیز ارائه پیشنهاد تاسیس پژوهشکده‌ای برای پژوهش در زمینه اشعار این شاعر معاصر در محل منزل شخصی وی خبر داده بود.

پروین اعتصامی در 25 اسفند سال 1285 شمسی در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصام الملک از سکنه شفت و اصالتاً آشتیانی و مادرش اختر فتوحی از اهالی آذربایجان و پروین به همراه چهار برادر دیگر تنها دختر خانواده خود بود. پروین در سن 28 سالگی با پسرعموی پدرش فضل الله اعتصامی (رئیس شهربانی وقت کرمانشاه) ازدواج کرد ولی این ازدواج در مرداد 1314 به جدایی انجامید. در همین سال‌ها بود که او در کتابخانهٔ دانشسرای عالی به عنوان کتابدار به کار مشغول شد.

این شاعر به تشویق ملک‌ الشعرای بهار در سال 1315 دیوان خود را منتشر کرد که شامل 248 قطعه شعر است که از آن میان 65 قطعه به صورت مناظره است. اشعار پروین اعتصامی بیشتر در قالب قطعات ادبی است که مضامین اجتماعی را با دیدهٔ انتقادی به تصویر کشیده است. پروین اعتصامی در 15 فروردین 1320 در سن 35 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری حصبه در تهران درگذشت و در حرم حضرت معصومه (ع) در قم در مقبرهٔ خانوادگی اش به خاک سپرده شد.