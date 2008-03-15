تولید بتن فوق سبک با فناوری نانو توسط محققان کشور

مهندس بهمن حاجی سامی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : فکر اولیه ساخت این بتن به مسابقات ساخت بتن سبک ACM آمریکا بر می گردد که با شرکت در این مسابقه موفق به کسب رنبه سوم جهانی در زمینه ساخت بتن سبک شدیم.

وی افزود: بعد از این مسابقه متوجه خلایی در صنعت بتن در دنیا شدیم و آن هم این بود که برای سبک کردن بتن از سنگ دانه استفاده می شود چون این سنگ دانه ها به خودی خود مقاوم نیستند و موجب کاهش استحکام و مقاومت بتن می شود از این رو نمی توان استفاده سازه ای از آن کرد.

حاجی سامی ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که با تغییر در واکنشهای شیمیایی هیدراتاسیونهای بتن می توان بتن سبک با مقاومت بالا تولید کرد که کاربردهای سازه ای نیز داشته باشند. علی رغم غیرممکن دانستن این طرح، توانستیم با استفاده از فناوری نانو وزن مخصوص بتن را از 5/2 کیلوگرم با مقاومت 250 تا 300 کیلوگرم بر سانتی متر به 2/1 و 3/1 کیلوگرم با مقاومت 400 تا 500برسانیم.

این محقق اضافه کرد : سبک ترین بتن ساخته شده 8/1 کیلوگرم است که به گفته مجری طرح وقتی وزن بتن از 8/1 به 7/1 می رسد مقاومت آن به نصف میزان قبل تقلیل می یابد.

حاجی سامی با بیان اینکه با تغییر فرمول شیمیایی توانستیم به این وزن و مقاومت برسیم، اظهار داشت: برای ساخت این بتن با استفاده از نانو ذرات در واکنش شیمیایی بتن تغییری ایجاد کردیم. بر اساس این تغییر به دور مصالح بتن کریستالی از مواد نانو تشکیل می شود و به این ترتیب مقاومت سنگ دانه ها افزایش می یابد. این امر موجب می شود بتن سبک با مقاومت بالا تولید شود.

مجری طرح خاطرنشان کرد: در طراحی سازه کاهش اثرات زلزله بسیار مهم است، از این رو هرچه وزن سازه کمتر باشد قدرت مقابله ساختمان با زلزله بیشتر می شود که استفاده از مصالح سبک می تواند این هدف را تامین کند چرا که استفاده از بتن فوق سبک موجب کوچکتر شدن مقاطع سازه، کاهش حجم بتن ریزی و کاهش وزن سازه می شود.

حاجی سامی به مشکلات سیمان در کشور اشاره کرد و به مهر گفت: تولید کلینکر سیمان یک صنعت مخرب از نظر زیست محیطی است و به شدت محیط زیست را آلوده می کند از این رو بسیاری از کشورها مجوز تولید آن را صادر نمی کنند و نیازهای خود را از طریق کشورهایی که این ماده را تولید می کنند برطرف می کنند.

وی افزود: این در حالی است که استفاده از بتن سبک به دلیل کاهش حجم بتن ریزی مصرف سیمان را کاهش می دهد و مشکلات بخش تامین سیمان نیز رفع می شود. عایق صوتی و حرارتی و نفوذ ناپذیر در برابر آب، مقاوم بودن در برابر مواد شیمیایی و کاهش مصالح جانبی ساخت سازه از دیگر ویژگیهای این بتن است.

حاجی سامی یا اشاره به این مطلب که تکنولوژی ساخت این نوع بتن در اختبار کشورهای چین، ایتالیا، آمریکا و کانادا است اظهار داشت : استفاده در سازه های ضد انفجار و پیش ساخته و ساخت لوله های مقاوم برای انتقال نفت، گاز و فاضلاب از جمله کاربردهای بتن سبک است و که این همه در سایه فناوری نانو میسر شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در فاز صنعتی است، افزود: صنعت بتن بسیار حساس است چرا که با افشای فرمول بتن طرح ارزش خود را از دست می دهد از این رو باید با احتیاط وارد عمل شد. در حال حاضر برای تولید صنعتی با چند شرکت داخلی و چند شرکت خارجی وارد مذاکره شده ایم و در نظر داریم تا زمانی که در داخل کشور به تولید انبوه نرسیدیم آن را در اختیار سایر شرکتها قرار ندهیم.

مجری طرح با بیان اینکه به منظور صنعتی کردن این طرح، پس از ماهها تلاش برای اخذ وام هنوز به پاسخ روشنی نرسیده ایم اظهار داشت: تاکنون حدود 50 میلیون تومان برای این طرح هزینه شده است ولی از هیچ نهادی حمایت نشدیم.

حاجی سامی افزود: راه تحقیقات در کشور هموار نیست و این موجب می شود که یسیاری از محققان یا وارد این عرصه نشوند و یا وارد حوزه هایی شوند که راه هموارتر باشد.