خبرگزاری مهر _ گروه سلامت؛ با شروع فصل تابستان و افزایش دمای هوا، بسیاری از مردم با پدیدههایی مانند گرمازدگی، کمآبی بدن، بیحالی و افت انرژی مواجه میشوند و این وضعیت نهتنها کیفیت زندگی را در روزهای گرم سال تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه در موارد شدید، ممکن است سلامت عمومی افراد را نیز به خطر بیندازد.
گرمازدگی بهویژه در کودکان، سالمندان، و افرادی که فعالیتهای فیزیکی شدید در فضای باز دارند، میتواند آثار جدی بهجا بگذارد و در چنین شرایطی، اهمیت تغذیه سالم و هدفمند دوچندان میشود، تغذیهای که بتواند علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز، به حفظ تعادل آب و املاح بدن نیز کمک کند. در این میان، نقش میوهها و سبزیجات تازه بهعنوان منابع طبیعی و مغذی، بیش از هر ماده غذایی دیگری برجسته میشود و میوهها نهتنها سرشار از آب هستند، بلکه با ترکیبی از ویتامینها، املاح و آنتیاکسیدانها میتوانند بدن را در برابر آثار زیانبار گرمای شدید مقاوم کنند.
گرمازدگی، تهدید خاموش روزهای گرم
بر اساس یافتههای علمی، حتی از دست دادن تنها ۲ درصد از آب بدن میتواند موجب اختلال در عملکردهای فیزیولوژیک، کاهش تمرکز، افت فشار خون، و افزایش خطر گرمازدگی شود، بنابراین تأمین آب کافی در کنار دریافت ریزمغذیهای حیاتی مانند پتاسیم، منیزیم، سدیم و ویتامینها، نقش کلیدی در سلامت انسان در این فصل دارد.
در گفتگویی با «سیدعلی کشاورز، متخصص تغذیه» به ارائه نکاتی کاربردی و علمی، بر جایگاه میوهها و سبزیهای تازه در تقویت بدن و پیشگیری از گرمازدگی در تابستان پرداختیم.
سیدعلی کشاورز، متخصص تغذیه، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب در فصل تابستان گفت: میوهها بخش اعظم ترکیبشان را آب تشکیل میدهد و با توجه به اینکه در تابستان بدن نیاز بیشتری به آب و مایعات دارد، مصرف آنها میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از گرمازدگی ایفا کند.
میوهها؛ منابع طبیعی و مغذی در خط مقدم گرما
وی در ادامه افزود: میوهها علاوه بر آب، دارای مقادیری از ویتامینهای گروه B (بهجز B12)، پیشساز ویتامین A و املاحی نظیر سدیم، پتاسیم، منیزیم و دیگر مواد معدنی هستند که بدن در روزهای گرم سال به آنها نیاز مبرم دارد. بنابراین مصرف میوهها بهطور منظم میتواند در تأمین نیازهای بدن بسیار مؤثر باشد.
میوههایی که بدن را خنک و متعادل نگه میدارند
کشاورز با تأکید بر نقش برخی میوههای خاص اظهار کرد: طالبی، ملونها، هندوانه و موز از جمله میوههایی هستند که در این فصل بسیار توصیه میشوند. موز به علت پتاسیم بالایی که دارد، از گرفتگی عضلات پیشگیری میکند. هندوانه نیز بهدلیل محتوای بالای آب، به آرامی جذب میشود و در بازگرداندن تعادل بدن مؤثر است و وقتی بدن بیش از دو درصد از آب خود را از دست میدهد، تعادل فیزیولوژیک آن مختل میشود.
وی ادامه داد: طالبی و گرمکها نیز با داشتن ویتامینها و نمکهای معدنی مفید، از بهترین گزینهها برای مصرف روزانه در روزهای داغ سال هستند و همچنین بر اهمیت مصرف سبزیها، بهویژه سبزیهای با رنگ سبز تیره بسیار توصیه میشود.
نقش بیبدیل سبزیهای سبز تیره در سلامت تابستانی
کشاورز خاطرنشان کرد: برگهای سبز تیره کاهو که شاید طعم تلخی داشته باشند تا ۱۰۰ برابر برگهای زردِ وسط آن منیزیم دارند. پیشساز ویتامین A نیز در این برگها بیشتر است، بنابراین سبزیهایی با رنگ سبز تیره منبعی فوقالعاده برای حفظ سلامت و تنظیم مواد معدنی بدن هستند.
به گفته وی؛ در مجموع، میوهها و سبزیهای تازه بهدلیل تأمین آب، ویتامینها و املاح ضروری، بهترین گزینهها برای مقابله با گرمای تابستان و پیشگیری از گرمازدگی محسوب میشوند.
به گزارش مهر؛ در شرایطی که گرمای تابستان میتواند آثار جدی بر سلامت عمومی برجای بگذارد، توجه به تغذیه صحیح و استفاده از منابع طبیعی و در دسترس مانند میوهها و سبزیهای تازه، یکی از بهترین راهکارهای پیشگیرانه بهشمار میرود و استفاده روزانه از میوههایی مانند هندوانه، طالبی، ملون و موز، در کنار سبزیهایی با برگهای سبز تیره همچون کاهو، نهتنها به تأمین آب و املاح ضروری بدن کمک میکند، بلکه با افزایش سطح ویتامینها، مقاومت بدن در برابر گرما را نیز بالا میبرد.
