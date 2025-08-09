به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیشبینی دمای بالای هوا در مراسم پیادهروی اربعین امسال، بیماران قلبی باید توجه ویژهای به سلامت خود داشته باشند و از پیادهروی در ساعات گرم روز پرهیز کنند. به بیماران توصیه میشود تا حد امکان پیادهروی را به ساعات خنک شبانه یا ابتدای صبح موکول کنند تا از خطر گرمازدگی جلوگیری شود.
توصیههای بهداشتی و ایمنی برای بیماران قلبی
بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر، رعایت نکات زیر برای بیماران قلبی در طول مسیر اربعین ضروری است:
همراه داشتن قرص زیر زبانی برای افرادی با سابقه سکته یا ناراحتی قلبی
پرهیز از پیادهروی طولانیمدت و خودداری از فعالیت شدید
دوری از مکانهای شلوغ و پرتنش
اجتناب از مصرف غذاهای چرب و سنگین
مراقبت جدی در برابر گرمازدگی با استفاده از کلاه، چتر و نوشیدن آب کافی
در صورت احساس درد در قفسه سینه یا دردهای انتشاری از ناحیه ناف تا فک، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است
در صورت بروز حمله قلبی چه باید کرد؟
هلال احمر تأکید دارد که در صورت مشاهده علائم حمله قلبی در خود یا دیگران، باید بدون تأخیر کمک خواست. در این شرایط هر ثانیه اهمیت دارد. اقدامات اولیه به شرح زیر است:
فرد را بنشانید و کمک کنید به چیزی تکیه دهد. این حالت فشار بر قلب را کاهش میدهد.
داروهای تجویز شده قلبی، مانند قرص زیر زبانی را در صورت هوشیاری به بیمار بدهید.
با بیمار صحبت کنید و اطمینان دهید که کمک در راه است.
در صورت عدم تنفس و نبود نبض، بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) را آغاز کنید.
چگونه عملیات احیای قلبی را انجام دهیم؟
در صورت نیاز به احیای قلبی، لازم است:
کف دو دست را روی مرکز قفسه سینه بیمار قرار داده و با عمق حدود ۵ سانتیمتر و با سرعت ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه ماساژ دهید.
عملیات را تا رسیدن نیروهای امدادی ادامه دهید.
آشنایی با علائم حمله قلبی
زائران دارای سابقه بیماری قلبی باید داروهای ضروری بهویژه داروهای زیر زبانی را همواره همراه داشته باشند. علائم مهم حمله قلبی عبارتند از:
درد یا سنگینی در قفسه سینه
تنگی نفس، تهوع، استفراغ
تعریق سرد، اضطراب و ترس ناگهانی
درد انتشاری به کتف، دست چپ، فک یا حتی دست راست
تغییرات فشار خون
دردهایی که از بالای ناف تا فک تحتانی امتداد دارند
جمعیت هلال احمر تأکید میکند که آگاهی، آمادگی و اقدام بهموقع میتواند جان بیماران را نجات دهد و پیادهروی اربعین را برای همه ایمنتر سازد.
