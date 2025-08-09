صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) در ارتفاعات واقع در شمال غرب، غرب، زاگرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات شمالی و مناطق غربی هرمزگان و جنوب کرمان رگبار پراکنده انتظار میرود.
وی افزود: فردا (یکشنبه، ۱۹ مرداد) در مناطقی از شمال غرب، استانهای ساحلی دریای خزر، غرب هرمزگان و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز دوشنبه (۲۰ مرداد) این شرایط علاوه بر مناطق ذکرشده، در برخی مناطق خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز رخ میدهد و سهشنبه (۲۱ مرداد) در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال غرب کشور بارش پراکنده پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور، بهویژه منطقه زابل و بخشهایی از جنوب، جنوب غرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک پیشبینی میشود.
ضیائیان خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه تا سهشنبه در بیشتر مناطق واقع در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما انتظار میرود.
وی در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) کمی ابری تا نیمهابری خواهد بود و در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال وقوع گرد و خاک پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۲۷ و حداکثر آن ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
