  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

روایت خبرنگار مهر از حضور زائران حسینی در کاظمین

روایت خبرنگار مهر از حضور زائران حسینی در کاظمین

اصفهان - خبرنگار مهر حضور زائران حسینی در شهر کاظمین را روایت می‌کند.

دریافت 45 MB

تصویربردار: هادی کاظم زاده

کد خبر 6554322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها