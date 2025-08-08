به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) اقامه شد، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی به عنوان راهگشای سعادت دنیوی و اخروی، به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد اظهار کرد: خبرنگاری در صورت تحقق تعهد به دقت، واقع‌گرایی، به‌هنگام بودن و دوری از حب و بغض‌های شخصی و جناحی، کاری بس دشوار و در عین حال ارزشمند و نوعی جهاد است.

آیت‌الله مظفری با اشاره به ۱۸ مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم در با مقایسه‌ای میان دفاع مقدس و دفاع از حرم، توضیح داد: اگرچه در دوران جنگ تحمیلی، میهن اسلامی مورد تهاجم مستقیم قرار گرفته بود و جوانمردان برای دفاع از خاک و ناموس به پا خاستند، اما در مسئله دفاع از حرم، تعرض مستقیمی به سرزمینمان صورت نگرفته بود. با این حال، حضور رزمندگان در سوریه، لبنان و عراق، دفاع از عمق راهبردی کشور محسوب می‌شد و بصیرت این شهدا بود که امروزه مردم به درستی درک می‌کنند اگر این عزیزان در آن برهه در برابر دشمنان ایستادگی نمی‌کردند، امنیت امروز ایران به طور جدی به خطر می‌افتاد.

وی در ادامه به غربتی اشاره کرد که برخی از شهدای مدافع حرم در ابتدای راه با آن مواجه بودند، تصریح کرد: زمانی که شهادت این عزیزان در کشور با آمادگی عمومی جامعه برای پذیرش آن همراه نبود و تشییع و تدفین آنان در گمنامی صورت می‌گرفت.

صنایع کوچک و متوسط ستون فقرات توسعه اقتصادی

وی با اشاره به فرارسیدن روز ۲۱ مرداد به عنوان روز حمایت از صنایع کوچک و متوسط ادامه داد: این حوزه ستون فقرات توسعه اقتصادی و افزایش تولید در هر کشوری است.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد صنایع کشور را همین صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، به چالش‌های پیش روی این بخش حیاتی پرداخت و تاکید کرد: کمبود سرمایه برای تولیدکنندگان کاربلد، دسترسی محدود به بازارهای فروش، بوروکراسی اداری پیچیده برای اخذ مجوزها، و همچنین نیاز به ارتقاء مهارت‌های شغلی، از جمله موانعی است که دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره یا بی‌بهره، کمک به عرضه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی، ساده‌سازی رویه‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی، یاری‌رسان این صنعتگران باشد.

امام جمعه قزوین سپس با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، این رویداد عظیم را حاصل مهندسی الهی اهل بیت (ع) دانست و عنوان کرد: پیاده روی اربعین به تداوم‌بخش نهضت حسینی تبدیل شده است.

وی این همایش میلیونی را رسانه‌ای بین‌المللی دانست که پیام‌های اسلام حماسه، مقاومت، معنویت، عقلانیت و عدالت را منتقل می‌کند و خاطرنشان کرد: این اجتماع عظیم، بستری برای خدمت‌رسانی خالصانه مؤمنان، به ویژه برادران و خواهران عراقی، به زوار اباعبدالله (ع) است که زیباترین جلوه پذیرایی در عالم را به نمایش می‌گذارند.

وی اظهار کرد: این گردهمایی همچنین می‌تواند در سازماندهی یاران امام زمان (عج)، تقویت جبهه مقاومت، ایجاد رعب در دل استکبار جهانی و در نهایت، عزت مؤمنین و ذلت کافران مؤثر باشد.

آیت‌الله مظفری در بخش پایانی خطبه خود، چهار توصیه کلیدی به زائران اربعین ارائه کرد. و گفت: زائران با پاک‌ترین و خالص‌ترین نیات در این سفر معنوی حضور یابند، چرا که بهره هر فرد از این زیارت به میزان خلوص نیت اوست.

امام جمعه قزوین، دومین توصیه خود را بر افزایش عشق به سیدالشهداء (ع) و آمادگی هرچه بیشتر برای یاری امام زمان (عج) متمرکز کرد و از زائران خواست تا این دو هدف را در نیات خود بگنجانند.

وی بیان کرد: زائران ایرانی به عنوان سفیران جمهوری اسلامی در این سفر معنوی، باید با اخلاق و رفتار نیکو، نمایندگان شایسته‌ای برای کشور باشند.

آیت‌الله مظفری در پایان به پرهیز از اسراف و تبذیر در این سفر پربرکت تأکید کرد و یادآور شد: زائران با توجه به نیاز خود از نعمات این سفر بهره‌مند شوند و از دور ریختن غذا پرهیز کنند، چرا که این عمل مورد رضایت خداوند متعال نیست.