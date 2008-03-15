  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۱۴

نتایج شمارش آراء/

عبدالرضا ترابی از شهرستان گرمسار به مجلس هشتم رفت

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرمسار گفت: عبدالرضا ترابی با اخذ دوازده هزار و 132 رای از آرای ماخوذه در این شهرستان به مجلس راه یافت.

بهرام ستاری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار گفت: با اتمام شمارش آرا در 81 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه گرمسار عبدارضا ترابی با اخذ دوازده هزار و 121 رای و غلامرضا کاتب با 11 هزار و 373 رای بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه ۳۰هزار و۶۶۹رای در شعب اخذ رای این شهرستان جمع آوری شد، گفت: اصغر عامری، حامد شیخ‌طاهری، رویا علایی، حسن جورابلو، علی جویا، جمشید قندالی و عبدالمطلب کاویان داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم بودند که آرای دیگر مردم را به خود اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: حوزه انتخابیه گرمسار در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی دارای 81 شعبه اخذ رای می باشد که 47 شعبه شهری و 34 شعبه روستایی بوده که 59 شعبه آن ثابت و بیست و دو شعبه سیار بود.

کد مطلب 655007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها