عبدالرضا ترابی از شهرستان گرمسار به مجلس هشتم رفت

بهرام ستاری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار گفت: با اتمام شمارش آرا در 81 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه گرمسار عبدارضا ترابی با اخذ دوازده هزار و 121 رای و غلامرضا کاتب با 11 هزار و 373 رای بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه ‪ ۳۰ ‬ هزار و ‪ ۶۶۹ ‬ رای در شعب اخذ رای این شهرستان جمع آوری شد، گفت: اصغر عامری، حامد شیخ‌طاهری، رویا علایی، حسن جورابلو، علی جویا، جمشید قندالی و عبدالمطلب کاویان داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم بودند که آرای دیگر مردم را به خود اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: حوزه انتخابیه گرمسار در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی دارای 81 شعبه اخذ رای می باشد که 47 شعبه شهری و 34 شعبه روستایی بوده که 59 شعبه آن ثابت و بیست و دو شعبه سیار بود.