خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در استان سیستان و بلوچستان، معضلی در حال گسترش است که فعالیت‌های کارمندان و مدیران نهادها و ادارات را تحت تأثیر قرار داده و آن را به سمت «آسیب گزارش زدگی» سوق می‌دهد. با تأکید بر ارسال گزارش‌های تصویری از سوی نهادهای بالادستی و وزارتخانه‌ها، مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی درگیر چرخه‌ای معیوب شده‌اند که وقت و انرژی آن‌ها را به جای فعالیت‌های مهم و تأثیرگذار، به اقدامات عادی و روتین اختصاص می‌دهد.

با این دست فرمان، نزدیک است روزی که چای ریختن آبدارچی یک اداره برای مدیر و حتی خوردن چای توسط مدیر، به عنوان گزارش عملکرد منتشر شود.

این پدیده که می‌توان آن را «گزارش‌زدگی ادارات» نامید، باعث شده است که کارمندان وقت خود را صرف کارهای دم‌دستی و روزمره کنند و از وظایف اصلی و تخصصی خود غافل بمانند.

روابط عمومی ادارات نیز به جای تمرکز بر فعالیت‌های مهم و استراتژیک، به پوشش اقدامات کم‌اهمیت و تشریفاتی می‌پردازند که می‌توانست توسط نیروهای معمولی انجام شود.

نگاهی به کانال‌های روابط عمومی ادارات، این واقعیت را آشکار می‌کند که نصب یک پرچم یا بنر، به عنوان مهم‌ترین دستاورد آن‌ها معرفی می‌شود. این در حالی است که باید بین کارهای مهم و غیر مهم تفاوت قائل شد و منابع و زمان را بر روی فعالیت‌های تأثیرگذار متمرکز کرد.

معضل گزارش‌زدگی، مدیران و مسئولان را نیز درگیر خود کرده است. برخی مدیران، حد و اندازه فعالیت‌ها و اختیارات مدیریتی خود را فراموش کرده‌اند و فعالیت‌های کوچک و روزمره را به عنوان دستاوردهای بزرگ معرفی می‌کنند. در ادامه به دو نمونه از گزارش زدگی ادارات سیستان و بلوچستان اشاره می‌کنیم.

اهدای یک کولر دست دوم نیازی به تشریفات و حضور مسئولان محلی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً گزارش تصویری یک اقدام در کانال اطلاع رسانی و رابط عمومی هلال احمر استان سیستان و بلوچستان در پیام رسان های داخلی منتشر شد که در آن نشان می‌دهد تعدادی از مسئولان هلال احمر هامون و تعدادی از مسئولان محلی از بخشدار و جمله امام جمعه شهر علی اکبر، برای اهدای یک کولر دست دوم به ارزش ۵ میلیون تومان به یک خانواده نیازمند، مراسم تشریفات جهت ثبت گزارش برگزار کرده‌اند که این موضوع یکی از آسیب‌های گزارشی شدن مجموعه‌ها و ادارات را نشان می‌دهد.

این اقدام نه تنها درخور مسئولان این شهرستان نبود، بلکه با انتشار عکس منزل خانواده نیازمند، با توجه به تأکیدات دین اسلام و سیره و روش بزرگان دین در خصوص حفظ عزت و کرامت فقرا، مغایرت داشت.

وقتی نصب یک بنر کوچک گزارش عملکرد فرمانداری و دامپزشکی زاهدان می‌شود

لازم به ذکر است چندی قبل، تعدادی از مسئولان فرمانداری زاهدان همراه با کارشناسان اداره دامپزشکی این شهر، برای قرارگیری و نصب یک بنر کوچک که راهکارهای مراقبتی-بهداشتی در آن درج شده بود، عکس گزارشی می‌گیرند و این عمل را به عنوان گزارش کار در کانال‌های مجازی فرمانداری زاهدان و اداره دامپزشکی منتشر می‌کنند.

راهی برای برون رفت از آسیب گزارش زدگی ادارات در سیستان و بلوچستان

برای مقابله با این آسیب، باید به روابط عمومی ادارات آموزش داد که هر اقدام کوچک و دم دستی، ارزش خبری و گزارشی ندارد. همچنین، مدیران و مسئولان باید به یاد بیاورند که وظیفه آن‌ها، مدیریت و هدایت فعالیت‌های مهم و تأثیرگذار و کلان است، نه غرق شدن در جزئیات و تشریفات بی‌مورد. با اصلاح این روند، می‌توان منابع و زمان را به سمت فعالیت‌های ارزشمند و استراتژیک سوق داد و از اتلاف منابع جلوگیری کرد.