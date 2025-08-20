جمع آوری ۴۷۸ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در زاهدان

سرهنگ حمید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح تعداد ۳ سلاح جنگی و ۲ سلاح شکاری کشف، ۱۱ دستگاه خودرو و ۷۳ دستگاه موتور سیکلت را توقیف کردند. همچنین در این راستا ۵ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد.

وی تصریح کرد: در طول اجرای این طرح پلیس زاهدان تعداد ۴۷۸ نفر از اتباع بیگانه فاقد مدارک قانونی، ۱۲۷ نفر سارق، ۴۷۸ نفر معتاد متجاهر، ۵۴ خرده فروش مواد مخدر ۲ نفر سوداگر مرگ، ۲ نفر قاچاقچی کالا و ۴ نفر سارق مسلح نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شدند.