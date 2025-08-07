خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بر اساس داده‌های هواشناسی، استان گلستان در تابستان امسال دمایی را تجربه کرد که از بسیاری از استان‌های کویری و مرکزی کشور نیز فراتر رفت.

این افزایش دما نه تنها در رقم خام بلکه در مدت زمان تداوم آن نیز بی‌سابقه بود؛ به گونه‌ای که دمای هوا بین ۳۰ تا ۴۰ درجه برای حدود ۱۲ ساعت در طول روز حفظ شد که تقریباً دو تا سه برابر میانگین تابستان‌های پیشین است.

امان‌محمد کمالی در این باره به خبرنگار مهر، گفت: افزایش دما با توجه به شرایط جوی منطقه، شامل کم‌فشار حرارتی سطح زمین و پر ارتفاع جنب قاره‌ای در لایه‌های بالایی جو، باعث شده تا جریان‌های خنک شمال اروپا نتوانند وارد منطقه شوند و این وضعیت تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

وی همچنین افزود: رطوبت بالای منطقه گلستان باعث شده تا دمای محسوس برای مردم بین ۳ تا ۶ درجه بیشتر از دمای واقعی باشد و این موضوع شدت گرما و ضریب ناراحتی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

چالش بزرگ مصرف برق؛ سه برابر شدن تقاضا و مدیریت سخت شبکه

در کنار گرمای شدید، مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان، سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش سه برابری مصرف برق استان در روزهای اخیر خبر داد و تاکید کرد: فشار بی‌سابقه به شبکه برق باعث ایجاد چالش‌های فراوان شده است.

موسوی اظهار کرد: در شرایط عادی مصرف برق استان حدود ۶۰۰ مگاوات است اما طی روزهای اخیر این رقم به هزار و ۸۳۰ مگاوات افزایش یافته که عمده آن ناشی از استفاده گسترده از سیستم‌های سرمایشی خانگی است.

وی افزود: ظرفیت تولید برق استان حدود ۹۳۰ مگاوات است و بقیه نیاز با تأمین برق از استان‌های همجوار تأمین می‌شود.

وی همچنین به خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده اشاره کرد و گفت: این خاموشی‌ها با نرم‌افزاری به نام «نور کشوری» به صورت منصفانه و بدون تبعیض میان مناطق شهری و روستایی برنامه‌ریزی شده است و تنها بخش کوچکی از مشترکان به طور همزمان با قطعی برق مواجه می‌شوند.

اختلاف دما در دستگاه‌های اندازه‌گیری؛ چرا دماسنج خودرو بالاتر نشان می‌دهد؟

یکی از سوالات مردم در این روزها تفاوت ارقام دمایی است که دماسنج‌های خودرو یا خانگی نسبت به دماسنج‌های استاندارد هواشناسی نشان می‌دهند.

امان‌محمد کمالی در این خصوص گفت: دماسنج‌های رسمی در جعبه‌هایی موسوم به «اسکرین» و در ارتفاع ۱.۷ متری از سطح زمین نصب می‌شوند که جریان آزاد هوا را فراهم می‌کند و از تابش مستقیم نور خورشید، باران و برف محافظت می‌کند. این شرایط باعث ثبت دمای واقعی هوا می‌شود.

وی ادامه داد: در مقابل، دماسنج خودرو یا دستگاه‌های غیر استاندارد تحت تأثیر تابش مستقیم خورشید و ویژگی‌های حرارتی سطحی قرار می‌گیرند و دمای بیشتری را نشان می‌دهند که با واقعیت هوا متفاوت است.

هشدارهای هواشناسی؛ از رنگ زرد تا قرمز برای مدیریت بحران گرمای هوا

مدیرکل هواشناسی گلستان تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی هواشناسی، افزایش دمای بیش از ۲ تا ۳ درجه نسبت به میانگین بلندمدت موجب صدور هشدارهای رنگی می‌شود. این هشدارها که از زرد تا قرمز درجه‌بندی شده‌اند، به منظور اطلاع‌رسانی به مسئولان و مردم برای آماده‌سازی بخش‌های کشاورزی، خدمات‌رسانی و سلامت عمومی صادر می‌شوند.

کمالی گفت: ما هشدارها را به موقع صادر می‌کنیم تا مردم و مسئولان بتوانند تدابیر لازم برای مقابله با پیامدهای گرما از جمله مصرف بهینه آب و برق و مراقبت‌های بهداشتی را انجام دهند.

سیلاب‌های تابستانه؛ هشدارهای به موقع و پیش‌بینی دقیق

علاوه بر موج گرمایی، استان گلستان در روزهای اخیر با بارش‌های همرفتی و نقطه‌ای تابستانی نیز مواجه بوده است.

کمالی اظهار کرد: بارش‌های تابستانه در استان به دو صورت سیستمی و لوکال رخ می‌دهد که با بهره‌گیری از تجهیزات راداری و رصدهای روزانه امکان پیش‌بینی آنها وجود دارد. ما هشدارهای لازم را صادر می‌کنیم تا خسارت‌ها به حداقل برسد.

همکاری بین بخشی و خدمات هواشناسی کاربردی؛ کلید مدیریت بحران

در زمینه خدمات کاربردی، کمالی به جلسات منظم با کارشناسان جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: ما توصیه‌های فنی لازم را به کشاورزان در بخش‌های باغبانی، زراعت و شیلات ارائه می‌دهیم و آموزش‌هایی به صیادان و فعالان حوزه دریایی می‌دهیم. همچنین خدمات هواشناسی شبانه‌روزی به بخش حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی ارائه می‌شود تا امنیت سفرها تضمین شود.

ضرورت همکاری مردم و مسئولان برای عبور از بحران گرمای بی‌سابقه

افزایش چشمگیر دمای هوا در استان گلستان و فشار سنگین آن بر زیرساخت‌های حیاتی، به ویژه شبکه برق، چالشی بزرگ برای مردم و مدیران استان ایجاد کرده است.

بر اساس گفته‌های امان‌محمد کمالی و سید احمد موسوی، تنها با همکاری مردم در مدیریت مصرف و رعایت توصیه‌های هواشناسی و شرکت توزیع برق می‌توان این شرایط دشوار را به سلامت پشت سر گذاشت.

هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت توجه به هشدارها، صرفه‌جویی در مصرف برق و آب و آمادگی برای مقابله با مخاطرات جوی احساس می‌شود. تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان هواشناسی، شرکت برق و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز امیدبخش عبور موفق از این روزها است.