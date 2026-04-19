مبلغ قرارداد موسیمانه در استقلال افشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه انگلیسی زبان «snl۲۴»، جزئیات قرارداد «پیتسو موسیمانه» سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال در سال ۲۰۲۴ در اسناد قضایی منتشر شده و نشان می‌دهد این مربی آفریقایی یکی از بالاترین دستمزدها را در فوتبال ایران دریافت کرده است.

موسیمانه در زمان حضورش روی نیمکت استقلال سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار دستمزد دریافت می‌کرد که معادل حدود ۲۴ میلیون رند آفریقای جنوبی در سال و ماهانه نزدیک به ۲ میلیون رند بوده است.

طبق مفاد قراردادی که به دادگاه ارائه شده، باشگاه استقلال علاوه بر پرداخت دستمزد سالانه، مبلغ ۱۰۰ هزار دلار نیز در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ به موسیمانه پرداخت کرده است.

در این قرارداد همچنین آمده که مسئولیت پرداخت دستمزد اعضای کادر فنی بر عهده خود موسیمانه بوده و باشگاه استقلال تعهدی در این زمینه نداشته است. بر این اساس، او موظف بوده چهار دستیار خود را به ایران بیاورد و تمامی هزینه‌های مربوط به آن‌ها را شخصاً پرداخت کند.

جزئیات دستمزد اعضای کادر فنی موسیمانه به شرح زیر است:

* پیتسو موسیمانه: ۷۶۸ هزار دلار

* کابلـو چارلز فیلیپ رانگوآگا: ۱۴۴ هزار دلار

* موسی ماتلابا: ۱۰۲ هزار دلار

* محمد ماهیر دیویدز: ۱۰۲ هزار دلار

* کایل مایکل سولومون: ۸۴ هزار دلار

همچنین قرارداد موسیمانه تا پایان فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ یا آخرین بازی استقلال در رقابت‌های لیگ برتر، جام حذفی یا لیگ نخبگان آسیا اعتبار داشته و در صورت طولانی شدن فصل، مبلغ اضافه‌ای به او تعلق نمی‌گرفته است.

در بخش دیگری از این قرارداد به پاداش‌های قابل توجه نیز اشاره شده است. بر این اساس، موسیمانه و کادرش در صورت کسب عناوین مختلف، تا ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان پاداش دریافت می‌کردند؛ شامل قهرمانی در لیگ برتر (۵ درصد)، قهرمانی در جام حذفی (۵ درصد)، قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر لیگ نخبگان آسیا (۵ درصد) و همچنین کسب پنج پیروزی در دیدارهای رفت و برگشت مقابل پرسپولیس (۵ درصد).

علاوه بر این، یک درصد از مبلغ قرارداد نیز به عنوان پاداش برای پیروزی در دیدارهای رفت و برگشت برابر تیم‌های سپاهان و تراکتور در نظر گرفته شده بود.

در بخش امکانات رفاهی نیز آمده است که موسیمانه از سه بلیت رفت و برگشت بیزینس کلاس در سال بین ایران و آفریقای جنوبی، یک واحد آپارتمان لوکس مبله با امکاناتی مانند استخر و همچنین خودرو با راننده بهره‌مند بوده است.

اعضای کادر فنی او نیز از دو بلیت رفت و برگشت اکونومی به مقاصدی مانند استانبول، دوحه یا دبی و همچنین بلیت بیزینس کلاس به آفریقای جنوبی برخوردار بوده‌اند. همچنین برای آن‌ها آپارتمان‌های مستقل مبله، دو خودرو و دو راننده در نظر گرفته شده بود.