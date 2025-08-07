محمد ترکمانی نیائی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی اداره آموزش و پرورش شهرستان سیریک و حمایت‌های مسئولان استانی و ملی، مصوبه احداث ساختمان هنرستان علوم دریایی سیریک در روزهای اخیر نهایی شد.

ترکمانی نیائی بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های دریایی و ساحلی منطقه و لزوم تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه، ساخت هنرستان علوم دریایی یکی از نیازهای جدی شهرستان بود که خوشبختانه با پیگیری‌های مداوم، مجوز و مصوبه احداث آن اخذ شد.

وی افزود: با تخصیص اولیه اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی این پروژه تا پیش از مهر ماه سال جاری آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت این هنرستان در توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای منطقه گفت: هنرستان علوم دریایی سیریک نقش مهمی در اشتغال‌زایی، مهارت‌آموزی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به سمت رشته‌های تخصصی دریایی خواهد داشت.

رئیس آموزش و پرورش سیریک در پایان از همراهی مسئولان وزارت آموزش و پرورش، استانداری هرمزگان و اداره کل نوسازی مدارس استان تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که با احداث این هنرستان، گامی مؤثر در توسعه آموزش‌های فنی در طرح توسعه سواحل مکران و منطقه برداشته شود.