افتتاح دبستان ۶ کلاسه خیری حاج ابراهیم ملاحی بندر کوهستک

محمد ترکمانی نیایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از خیر بزرگوار در ساخت این آموزشگاه اظهار داشت: همراهی خیر بزرگوار در ساخت این واحد آموزشی و پشتیبانی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان که ادامه دهنده و تکمیل کننده حرکت‌های خیرخواهانه و خداپسندانه خیرین هستند مایه دلگرمی ما خدمتگزاران جامعه فرهنگی و دانش آموزی در شهرستان سیریک است.

مدیر آموزش و پرورش سیریک افزود: این فضای آموزشی با زیربنای ۵۹۸ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال، در قالب ۶ کلاس درس توسط خیر نیک اندیش حاج ابراهیم ملاحی و نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ساخته شده است.

وی در ادامه بیان کرد: آموزش و پرورش سیریک در تمامی زمینه‌های آموزشی، عمرانی و تربیتی از همکاری و همراهی خیرین با دستگاه تعلیم و تربیت استقبال می‌کند و در راستای اعتلای فرهنگ مشارکت‌جویی از تمامی ظرفیت‌ها برای توسعه و آبادانی مدارس شهرستان استفاده خواهد کرد.