  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۱

افتتاح دبستان ۶ کلاسه خیری حاج ابراهیم ملاحی بندر کوهستک

افتتاح دبستان ۶ کلاسه خیری حاج ابراهیم ملاحی بندر کوهستک

سیریک- مدیر آموزش و پرورش سیریک گفت: در راستای شعار دولت در خصوص عدالت آموزشی دبستان ۶ کلاسه خیری حاج ابراهیم ملاحی بندر کوهستک سیریک به بهره برداری رسید.

محمد ترکمانی نیایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از خیر بزرگوار در ساخت این آموزشگاه اظهار داشت: همراهی خیر بزرگوار در ساخت این واحد آموزشی و پشتیبانی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان که ادامه دهنده و تکمیل کننده حرکت‌های خیرخواهانه و خداپسندانه خیرین هستند مایه دلگرمی ما خدمتگزاران جامعه فرهنگی و دانش آموزی در شهرستان سیریک است.

مدیر آموزش و پرورش سیریک افزود: این فضای آموزشی با زیربنای ۵۹۸ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال، در قالب ۶ کلاس درس توسط خیر نیک اندیش حاج ابراهیم ملاحی و نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ساخته شده است.

وی در ادامه بیان کرد: آموزش و پرورش سیریک در تمامی زمینه‌های آموزشی، عمرانی و تربیتی از همکاری و همراهی خیرین با دستگاه تعلیم و تربیت استقبال می‌کند و در راستای اعتلای فرهنگ مشارکت‌جویی از تمامی ظرفیت‌ها برای توسعه و آبادانی مدارس شهرستان استفاده خواهد کرد.

کد خبر 6572650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها