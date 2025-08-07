آماده برطرف کردن موانع تولید هستیم؛لزوم ایجاد اشتغال پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد حسین رجبی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح کارخانه تولید فرش در ارومیه افزود: سپاه پاسداران به صورت محوری در این استان برای تأمین امنیت و توسعه پایدار تلاش می‌کند.

وی اضافه کرد: در زیر مجموعه توسعه پایدار خیل عظیمی از اقدامات است که ما هم حمایت وهم حضور فعال و مشارکت را در این حوزه داریم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه لازم است همه موانع تولید را برطرف کنیم، اظهار کرد: بسیج سازندگی سپاه شهدا مأموریت حمایت از بخش تولید رابر عهده دارد؛ برای عمران و آبادانی و رفع محرومیت و توسعه‌های عمرانی و فرهنگی مأموریت بسیج تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه همه این اقدامات در زیر مجموعه توسعه پایدار قابل تعریف هستند، اضافه کرد: باید برنامه ریزی برای افتتاح دهها کارخانه و جذب سرمایه گذار در اولویت باشد و ما آمادگی داریم در حوزه کارهایی که امکانش برای ما وجود دارد پیش قدم باشیم و از تولید کنندگان در چهارچوب قانون حمایت می‌کنیم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی افزود: لبیک به فرمان رهبر و قدم برداشتن در راستای توسعه کشور و ایجاد اشتغال همه در راستای امید آفرینی و مأیوس کردن دشمنان است.

سردار رجبی بیان کرد: بهترین راه مبارزه با آمریکا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب خدمت به مردم است و مسئولان و ادارات همه می‌توانند در این زمینه نقش آفرینی کنند و این باهم بودن بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به نمایش همبستگی ملی در تراز جهانی در مقابل دشمن افزود: دشمن ما فقط دشمن صهیونی نیست بلکه با یک ائتلاف جهانی مواجهیم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی بیان کرد: این هنر رهبرمان بود که تهدیدات دشمن را تبدیل به فرصت کرد و دنیا متوجه ایران شد و اینکه آزادی خواهان جهان امروز عکس رهبر ایران را در دست دارند بیانگر یک حرکت منطقی در تفکر مردم ایران است.

سردار رجبی اضافه کرد: مردم ایران اهل مذاکره هستند و زیر مذاکره و حرف و عمل شأن نمی‌زنند ولی این دشمنان هستند که مذاکره را بهم می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در زمان تجاوز دشمن میز مذاکره را رها کردند و در دفاع در تراز جهانی خود را نشان دادند.

این واحد تولیدی با بهره مندی از ۴۰ میلیارد ریال وام از محل طرح‌های اقتصادی مقاومتی راه اندازی شده و روزانه بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع فرش با مشارکت ۲۰ بافنده و با الیاف طبیعی قادر به تولید است.