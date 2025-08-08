سرمایه گذاری جدید اپل در خاک آمریکا برای فرار از تعرفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این درحالی است که پیش از این دونالد ترامپ از برنامه هایش برای افزایش ۲۵درصدی تعرفه های واردات از هند و در واقع تبدیل این شاخص به ۵۰ درصد خبر داده بود. اپل بهطور گسترده به تولیدکنندگان مستقر در هند برای ساخت آیفون وابسته است، بنابراین، افزایش سرمایهگذاری این شرکت در آمریکا که پیشتر به ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، احتمالاً تلاشی برای دور زدن تأثیر منفی این تعرفهها است.
تیم کوک مدیر ارشداجرایی اپل در بیانیه ای اعلام کرد: امروز ما با افتخار سرمایه گذاری مان در آمریکا را به ۶۰۰ میلیارد دلار طی چهار سال افزایش می دهیم و برنامه جدید «American Manufacturing Program» را راه اندازی کنیم. این برنامه شامل همکاریهای جدید و گسترشیافته با ۱۰ شرکت در سراسر آمریکا است. این شرکتها قطعاتی را تولید میکنند که در محصولات اپل که در سراسر جهان به فروش میرسند مورد استفاده قرار میگیرند و ما از رئیسجمهور بابت حمایتهایش سپاسگزاریم.
اپل در فوریه اعلام کرد این برنامه منجر به ۵۰۰ میلیارد دلارسرمایه گذاری در ساخت سرورهای اپل اینتلیجنس در آمریکا می شودو بخش اعظم شغل هایی که با سرمایه گذاری جدید فراهم می شوند در بخش های R&D مهندسی سیلیکون، توسعه نرم افزار و هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی متمرکز می شوند.
اپل به عنوان بخشی از سرمایه گذاری اضافی، همچنین اعلام کرده رابطه و سرمایهگذاری خود را در شرکتهای تولیدکننده قطعات مستقر در آمریکا، مانند کورنینگ و آمکور، عمیقتر کند.
شرکت کورنینگ که شیشههای آیفون و اپل واچ را تولید میکند، اعلام کرده بهزودی، هر آیفون و اپل واچ فروختهشده در سراسر جهان با شیشه محافظ ساخت ایالت کنتاکی ساخته خواهد شد.
اپل در شرکت آمکور نیز سرمایهگذاری میکند تا از امکانات پیشرفته بستهبندی و تست تراشه آن در آریزونا بهرهمند شود.
سازنده آیفون میگوید از طریق این سرمایهگذاریها رهبری ایجاد یک زنجیره تأمین سیلیکونی کامل و یکپارچه در ایالات متحده را بر عهده دارد.
سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای به بلومبرگ پیش از اعلام رسمی این خبر ذکر کرد این سرمایهگذاری جدید کمک خواهد کرد تولید قطعات حیاتی به داخل آمریکا بازگردانده شود و امنیت اقتصادی و ملی آمریکا حفظ شود.
دولت ترامپ پیشتر خواستار تولید آیفون در داخل آمریکا شده بود.
