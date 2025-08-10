به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، به گفته چند منبع آگاه مقامات چینی به کارشناسان واشنگتن اعلام کرده اند دولت پکن می خواهد دولت آمریکا تحریم های صادراتی بر تراشه های حافظه با پهنای باند بالا(HBM)لغو کند. این نوع حافظه مجهز به فناوری پیشرفته DRAM است که برای فراهم کردن سرعت انتقال داده بسیار بالا و کاهش مصرف انرژی طراحی شده و بیشتر در کارت‌های گرافیک، شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و ابررایانه‌ها استفاده می‌شود.

اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا طی سه ماه گذشته سه دور مذاکره با چین را رهبری کرده است. به گفته یک منبع آگاه، تیم مذاکره کننده چینی به رهبری هه لی فنگ معاون نخست وزیر چین موضوع تراشه های HBM را در این م گفتگو ها مطرح کرده است.

هوارد لوتنیک وزیر بازرگانی آمریکا در روزهای گذشته و قبل از پایان یافتن مهلت دستیابی به یک معامله تجاری میان چین و آمریکا در دوازدهم آگوست و وضع دوباره تعرفه های وارداتی سنگین بر چین، اعلام کرد دولت آمریکا احتمالا مدت آتش بس تجاری را تا ۹۰ روز دیگر تمدید کند.

در دوره ریاست جمهور جو بایدن در ۲۰۲۲ میلادی تحریم های صادراتی وضع شد که چین را خسته کرده است. هدف از این اقدام تخریب تلاش های چین برای خرید یا ساخت تراشه های هوش مصنوعی پیشرفته بود. او در سال ۲۰۲۴ میلادی صادارت HBM به چین را ممنوع کرد تا سرعت فعالیت هواوی و SMIC را کند تر کند.

پس از محدودیت هایی که در دوره جو بایدن روی صادرات تراشه وضع شد، اخیرا تحریم های دولت آمریکا روی تراشه H۲۰ انویدیا که مختص بازار این کشور آسیایی طراحی شده بود، تمرکز داشت. البته طبق گزارش ها آمریکا روز جمعه مجوز صادرات این نوع تراشه انویدیا را صادر کرده است.

اما به گفته منابع آگاه از امر چین بیشتر نگران تحریم های صادراتی HBM است زیرا به طور جدی توانایی شرکت های چینی از جمله هواوی را برای توسعه تراشه های هوش مصنوعی خود محدود می کند.