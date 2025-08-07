دستگیری عاملان تیراندازی پارک کودک در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد صبح پنجشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی تیراندازی در پارک کودک بلافاصله عوامل کلانتری ۱۲ جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد ۲ نفر با یک دستگاه موتورسیکلت با سلاح شکاری به سمت ۲ نفر دیگر تیراندازی کردند و بلافاصله از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه مصدومان حادثه که ناحیه پا زخمی شده بودند گفت: با تحقیقات فنی وپلیسی هویت متهمان شناسایی ودستگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی هردو متهم دستگیر ودر تحقیقات اولیه پلیس علت انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کردند.

سرهنگ حیدری زاد با اشاره به اینکه جراحات حادثه دیدگان سطحی بوده که پس از اعزام به بیمارستان ترخیص شدند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.