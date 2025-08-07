سردار حسن پور: تأمین امنیت بدون همراهی اصحاب رسانه ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسنپور صبح پنجشنبه در نشست تجلیل از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: روز خبرنگار یادآور رشادتها و جانشفانیهای فعالان عرصه خبر در تمامی اعصار است.
وی گفت: اصحاب رسانه پل ارتباطی مردم با نیروی انتظامی هستند که در جهت انعکاس واقعیتها گام برمیدارند.
فرمانده نیروی انتظامی گیلان ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه همراهی اصحاب رسانه در سطوح مختلف تصریح کرد: موفقیت ما در راستای تأمین امنیت به پشتوانه همراهی خبرنگاران رقم خورده است.
سردار حسنپور افزود: استمرار و پایداری امنیت جز با حضور فعال خبرنگاران میسر نخواهد شد لذا تمام تلاش و فعالیتهای نیروی انتظامی توسط رسانهها انعکاس مییابد و سبب امیدآفرینی در جامعه میشود.
وی با اشاره به جایگاه تأثیرگذار اصحاب رسانه بیان کرد: در عرصه حساس کنونی و تلاش دشمنان جهت تضعیف نظام جمهوری اسلامی، خبرنگاران در خط مقدم روایتگری حضور دارند و با سلاح قلم از کیان این سرزمین دفاع میکنند.
فرمانده نیروی انتظامی گیلان در پایان افزود: در این نظام، نباید مانعی جهت تعامل با خبرنگاران وجود داشته باشد تا با پاسخگویی جهت رفع مشکلات مردم بهخصوص تأمین امنیت گام برداریم.
