اخاذی ۲۵۰ هزار دلاری، یک زن و پسرش را راهی زندان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بزرگ اظهار داشت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک آیدی تلگرامی وی را تهدید و از او اخاذی کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهاراتش بیان داشت مدتی قبل با یک فالگیر مجازی آشنا شده است و تنها چند روز بعد از اینکه به وی اعتماد کرده و اطلاعات خصوصی زندگی خود را در اختیار آن قرار داده از اکانت‌های مختلف تلگرامی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده که اگر مبلغ موردنظرشان را به آنها ندهد آبرویش را می‌برند.

سردار گودرزی با اشاره به اینکه شاکی پرونده قبل از اینکه به پلیس مراجعه کند ۵ میلیارد تومان وجه نقد به متهمین داده بود خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس با سرعت عمل ویژه‌ای آغاز شد و مشخص شد این تبهکاران مجازی بعد از دریافت وجه مجدد شاکی را تهدید کرده‌اند و این بار مبلغ ۲۰۰ هزار دلار خواسته اند که اقدامات فنی پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت و هویت مجرمین به دست آمد و پس از تشریفات قضائی این شیادان مجازی که یک زن و پسر جوانش بودند در مخفیگاهشان شناسایی و با توجه به اینکه قصد فرار داشتند طی تعقیب و گریز در خیابان‌های تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه طی بررسی تجهیزات کشف شده از محل اختفای متهمین مشخص شد این پرونده بیش از یکصد قربانی دارد افزود: نقطه مشترک قربانیان این پرونده اعتماد بیجا و احساس صمیمیت و دوستی مجازی با هویت ناشناس مجازی بود و اکثر قربانیان به دلایلی از جمله حفظ آبرو و واریز مبالغ ناچیز قصد پیگیری پرونده را نداشتند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هویت‌های مجازی اعتماد نکنید چرا که افراد سودجو فضای مجازی را مکانی مناسب جهت انجام اعمال مجرمانه خود می‌دانند و از ساده لوحی برخی از کاربران پلی می‌سازند برای رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.