اخاذی مادر و پسر فالگیر در فضای مجازی؛ متهمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی‌گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: چندی پیش، شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه کرد و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک آیدی تلگرامی وی را تهدید و از وی اخاذی کرده اند.

وی افزود: شاکی در ادامه اظهاراتش بیان داشت که مدتی قبل با یک فالگیر مجازی آشنا شده است و تنها چند روز بعد از اینکه به وی اعتماد کرده و اطلاعات خصوصی زندگی خود را در اختیار آن قرار داده از اکانت‌های مختلف تلگرامی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده که اگر مبلغ موردنظرشان را به آنها ندهد آبرویش را می‌برند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه شاکی پرونده قبل از اینکه به پلیس مراجعه کند پنج میلیارد تومان وجه نقد به متهمین داده بود، خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس با سرعت عمل ویژه ای آغاز شد و مشخص شد این تبهکاران مجازی بعد از دریافت وجه مجدد شاکی را تهدید کرده اند و این بار مبلغ ۲۰۰ هزار دلار خواسته اند اما اقدامات فنی پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت و هویت مجرمین به دست آمد.

معظمی‌گودرزی گفت: سپس با حکم قضائی، این متهمان که یک زن و پسر جوانش بودند در مخفیگاهشان شناسایی و با توجه به اینکه قصد فرار داشتند طی تعقیب و گریز در خیابان‌های تهران دستگیر شده اند.

وی افزود که طی بررسی تجهیزات کشف شده از محل اختفای متهمین مشخص شد این پرونده بیش از یک صد قربانی دارد و نقطه مشترک قربانیان این پرونده اعتماد بیجا و احساس صمیمیت و دوستی مجازی با هویت‌های ناشناس مجازی بود و اکثر قربانیان به دلایلی از جمله حفظ آبرو و واریز مبالغ ناچیز قصد پیگیری پرونده را نداشتند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هویت‌های مجازی اعتماد نکنید چرا که افراد سودجو فضای مجازی را مکانی مناسب جهت انجام اعمال مجرمانه خود می‌دانند و از ساده لوحی برخی از کاربران پلی می‌سازند برای رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.