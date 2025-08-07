به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شب گذشته در نشست کارگروه استانی مولدسازی با تأکید بر مدیریت هوشمندانه اموال عمومی اظهار داشت: مولدسازی تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی در راستای عدالت و کارآمدی نظام حکمرانی است.

وی با بیان اینکه برخی املاک دولتی سال‌هاست بدون استفاده رها شده‌اند، افزود: مدارس تعطیل‌شده در روستاها، زمین‌های بلااستفاده جهاد کشاورزی یا مراکز بهداشت، و پایانه‌های بدون بهره‌بردار حمل و نقل، از جمله دارایی‌هایی هستند که باید تعیین تکلیف شوند.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: نگهداری چنین املاکی بدون برنامه بهره‌برداری، هم از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه است و هم با منطق مدیریتی سازگار نیست.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست به‌صورت دقیق و کارشناسی، وضعیت اموال در اختیار خود را بررسی کرده و در صورت نبود برنامه مشخص برای استفاده، پیشنهاد فروش، واگذاری یا تغییر کاربری را از طریق کمیته فنی ارائه دهند.

هاشمی با اشاره به تفاوت‌های معنادار در ارزش و حجم اموال دولتی در سطح کشور، خاطرنشان کرد: همین اختلاف‌ها ایجاب می‌کند که استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، نگاه هدفمندتری به مولدسازی داشته باشند، چراکه گاه ارزش کل املاک بلااستفاده ما، به اندازه یک ملک در کلانشهرها نیست.

وی ادامه داد: چنانچه دستگاهی طرح مشخصی مثل احداث اداره یا مهمانسرا دارد، باید با مستندات فنی و اطلاعات دقیق به کارگروه مراجعه کرده و پیشنهاد استفاده از اموال مازاد را ارائه دهد.

استاندار بر لزوم توجه ویژه به شهرستان‌های محروم تأکید کرد و گفت: برخی تصمیم‌گیری‌ها بدون پشتوانه اجرایی بوده و فقط نام یک اداره عوض شده بدون آنکه زیرساختی شکل گرفته باشد.

وی در پایان اظهار داشت: آنچه در اولویت ماست، تخصیص منابع به طرح‌هایی است که قابلیت اجرا دارند و می‌توانند سرمایه ملی را به نفع مردم به کار بگیرند.