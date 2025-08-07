به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که خانواده های اسرای اسرائیلی در حال آماده سازی یک ناوگان دریایی غیر نظامی به مقصد سواحل نوار غزه هستند.

رادیو ارتش اشغالگر به نقل از پدر یکی از اسرای اسرائیلی در نوار غزه گفت: هدف این ناوگان دریایی آزادی فرزندان ماست.

وی افزود: ما در طوب سفر دریایی خود از بلند گوها استفاده خواهیم کرد و این روش ما برای بیدار کردن وجدان جهانیان است.

پدر اسیر اسرائیلی همچنین گفت: ما ارتش نیستیم و وسیله ای برای جنگ در غزه نداریم، ما خواستار بازپس گیری فرزندان خود هستیم.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در تازه‌ترین موج تظاهرات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه نتانیاهو و سیاست‌های جنگ‌طلبانه او، ۱۳ نفر از معترضان توسط پلیس این رژیم بازداشت شدند.

معترضان در حالی که یکی از خیابان‌های تل‌آویو را بسته بودند فریاد می‌زدند که به شما اجازه نخواهیم داد با توهمات جنون‌آمیز خود برای اشغال غزه، خون بیشتری از سربازان و اسرای اسرائیلی را بریزید. برخی از این معترضان با یورش پلیس رژیم تل آویو مواجه و بازداشت شدند.