به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری معاریو به نقل از برخی منابع نظامی صهیونیستی گزارش داد که ارتش اسرائیل امروز مقامات سیاسی این رژیم را در جریان خسارت‌های احتمالی و هزینه‌های تحمیل شده قرار خواهد داد که در صورت اشغال نوار غزه باید پرداخت کنند.

این منابع نظامی اذعان کردند که برآورده‌ها نشان می‌دهد که در صورت گسترش عملیات نظامی در نوار غزه، اکثر اسرا توسط کسانی که آنها را اسیر کرده اند یا در حملات هوایی کشته خواهند شد.

منابع مذکور افزودند: طبق برآوردها، در صورت گسترش عملیات نظامی در نوار غزه، ممکن است تعداد زیادی از نظامیان اسرائیلی کشته شوند.

در ادامه گزارش معاریو به نقل از منابع نظامی صهیونیست آمده است: برآوردهای ما نشان می‌دهد که تلاش برای اشغال نوار غزه که باید شامل تخریب تونل‌ها باشد، می‌تواند حداقل سه ماه طول بکشد.

منابع صهیونیست هشدار دادند: پس از تکمیل اشغال غزه، ارتش اسرائیل مجبور به ایجاد حکومت نظامی و رسیدگی به وضعیت ۲ میلیون و پانصد هزار فلسطینی خواهد بود.