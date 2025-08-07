یدیعوت آحارانوت: حماس ۱۰ هزار رزمنده مسلح در شمال نوار غزه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» اذعان کرد ارتش اسرائیل تخمین می‌زند که جنبش حماس دست‌کم ۱۰ هزار رزمنده مسلح در شمال نوار غزه دارد.

این روزنامه عبری در ادامه گزارش خود افزود که طبق شهادت برخی از اسرای بازگشته، جنبش حماس تونل‌های زیادی را در شهر غزه بازسازی کرده است.

در بخش دیگری از گزارش یدیعوت آحارانوت آمده است: شهر غزه تنها یکی از سه منطقه بزرگی است که ارتش اسرائیل موظف است در عملیات جامعی که کابینه در مورد آن بحث خواهد کرد، حماس را شکست دهد. این در حالی است که در شهرهای مرکزی نوار غزه، به ویژه دیر البلح و النصیرات، هنوز دو گردان نسبتاً توانمند حماس وجود دارد، زیرا ارتش اسرائیل از ترس آسیب رساندن به اسرا به سمت آنها پیشروی نکرده است.

این روزنامه می افزاید: در سطح سیاسی اسرائیل، در روزهای اخیر، درباره مانور جدیدی که تنها به چهار تا شش ماه جنگ دیگر نیاز دارد، توضیحاتی ارائه داده‌اند، اما تجربه این جنگ طولانی می‌آموزد که هر وعده‌ای از این دست، ناگزیر به تغییر خواهد بود. «سه هفته» اشغال تنها یک محله در شهر غزه، همین حالا به «سه ماه» تبدیل شده است.

گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت این گونه پایان می یابد که: شکست مذاکرات، از سرگیری ارسال هوایی کمک‌ها، انتشار ویدیوهای وحشتناک از اسرای اسرائیلی در نوار غزه. همه این‌ها اخیراً اتفاق افتاده است، اما امروز وزرا برای جلسه کابینه سیاسی و امنیتی - اولین جلسه در سه هفته گذشته - با تصمیمی سرنوشت‌ساز در دستور کار، تشکیل جلسه خواهند داد: جنگ غزه به کجا می‌رود؟