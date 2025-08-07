به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۹ تهران گفت: خادمین حسینی منطقه ۹ با افتخار و اخلاص، در راستای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، فعالیت‌های گسترده‌ای را در شهر سامرا آغاز کرده‌اند.

به گفته شهردار منطقه ۹، این خادمین در اولین روز فعالیت خود، در دو شیفت کاری ۸ ساعته و با حضور ۲۸ نفر در هر شیفت، اقدام به نظافت و پاکسازی معابر و اماکن مقدس شهر سامرا کردند.

وی با توضیح بیشتر در این خصوص عنوان کرد: این فعالیت‌ها در خیابان اصلی حرم عسگریین «باب‌الفرج» به مساحت ۶ هکتار، خیابان شارع رئیس با ۴ هکتار و پارکینگ حرم مطهر به مساحت ۱۰ هکتار انجام شده است که در مجموع ۵ تن زباله از این مناطق جمع‌آوری شد تا محیطی پاک و آرام برای زائران فراهم شود.

این مدیر شهری در منطقه ۹ تأکید کرد که این خدمت‌رسانی شبانه‌روزی تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد داشت.

مرتضوی تصریح کرد: خادمین منطقه ۹ با تعهد و روحیه جهادی، تمام توان خود را برای خدمت به عاشقان امام حسین (ع) به کار گرفته‌اند تا تجربه‌ای معنوی و آرامش‌بخش برای زائران فراهم کنند که این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه شهری در ارتقا سطح خدمات و جلب رضایت زائران اربعین حسینی در شهر سامرا است.

