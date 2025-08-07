به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی طی سخنانی مدعی شد: ما به جنگ در همه جبههها ادامه خواهیم داد و صدای حملات هوایی ما در سراسر خاورمیانه شنیده میشود.
«ایال زامیر» در ادامه ادعاهایش و در حالی که وابستگی نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به آمریکا برای همگان آشکار شده است، افزود: ما به بیان موضع خود بدون ترس، به شیوهای مستقل ادامه خواهیم داد.
وی با نادیده گرفتن ناکامی ارتش اشغالگر در پیروزی بر مقاومت فلسطین پس از گذشت دو سال ادعا کرد: ما به مراحل پایانی عملیات «ارابه های گیدعون» نزدیک میشویم و به اهداف عملیات دست یافتهایم. ما اجازه سهل انگاری بیشتر را نخواهیم داد و برای از بین بردن تهدیدات در تمام جبههها و دستیابی به اهداف عملیات ادامه خواهیم داد.
این مقام نظامی صهیونیست که اختلافش با نتانیاهو به اوج رسیده است، ادامه داد: ما قصد داریم حماس را شکست دهیم و نبرد را با آن یکسره کنیم. ما به کار خود ادامه خواهیم داد، مراقب نظامیان اسیرخواهیم بود و تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آنها انجام خواهیم داد.
