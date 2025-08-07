  1. بین الملل
ادعای «زامیر»: به جنگ در همه جبهه‌ها ادامه خواهیم داد

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن شکست نظامی در نوار غزه پس از گذشت دو سال و تشدید اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی، بار دیگر بر طبل «جنگ در تمام جبهه‌ها» کوبید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی طی سخنانی مدعی شد: ما به جنگ در همه جبهه‌ها ادامه خواهیم داد و صدای حملات هوایی ما در سراسر خاورمیانه شنیده می‌شود.

«ایال زامیر» در ادامه ادعاهایش و در حالی که وابستگی نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به آمریکا برای همگان آشکار شده است، افزود: ما به بیان موضع خود بدون ترس، به شیوه‌ای مستقل ادامه خواهیم داد.

وی با نادیده گرفتن ناکامی ارتش اشغالگر در پیروزی بر مقاومت فلسطین پس از گذشت دو سال ادعا کرد: ما به مراحل پایانی عملیات «ارابه های گیدعون» نزدیک می‌شویم و به اهداف عملیات دست یافته‌ایم. ما اجازه سهل‌ انگاری بیشتر را نخواهیم داد و برای از بین بردن تهدیدات در تمام جبهه‌ها و دستیابی به اهداف عملیات ادامه خواهیم داد.

این مقام نظامی صهیونیست که اختلافش با نتانیاهو به اوج رسیده است، ادامه داد: ما قصد داریم حماس را شکست دهیم و نبرد را با آن یکسره کنیم. ما به کار خود ادامه خواهیم داد، مراقب نظامیان اسیرخواهیم بود و تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آنها انجام خواهیم داد.

    قاسم IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۶
      خفه شو

