به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها» و در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، قطعه «پیش به سوی جبههها» به صورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقهمندان قرار گرفت.
آهنگسازی این قطعه را سید محمد میرزمانی روی شعری از حمید سبزواری بر عهده داشته و ارکستر سازهای بادی با همراهی گروه کر، ۲۷ فروردین سال ۱۳۶۶ آن را در باختران، قرارگاه نبی اکرم (ص) به اجرا درآورده است.
پروژه «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سالها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این پروژه و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
پیش از این نیز، سه قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین» و «ای ایران» در قالب این پروژه منتشر شده بود.
