به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، با تأکید بر اهمیت حمایت از این شرکتها در مسیر صادرات، اعلام کرد: بر اساس تصمیمات جدید، برخی کدهای تعرفهای مرتبط با محصولات دانشبنیان به فهرست مشمولان این حمایت افزوده شده است. این تغییرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و به ایفای تعهدات ارزی شرکتها کمک خواهد کرد.
وی افزود: شرکتهایی که در چارچوب ضوابط و مهلتهای قانونی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند، علاوه بر بهرهمندی از مزایای این مصوبه، زمینه گسترش دایره مشمولین آن را فراهم خواهند آورد.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به مصوبات جلسات ۲۱ و ۳۳ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بر اساس این مصوبات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان موظف شدهاند تا جدولهای پیشنهادی محصولات دارای فناوریهای راهبردی را به بانک مرکزی اعلام کنند. این امر میتواند مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات را بین ۸ تا ۱۵ ماه افزایش دهد.
امرایی ضمن قدردانی از همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی عضو کارگروه، اجرای این مصوبه را عاملی مهم در کاهش فشار نقدینگی بر صادرکنندگان، تسهیل ایفای تعهدات ارزی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی دانست.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که این بهروزرسانی، علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب تمرکز حمایتها بر کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا شده و از انحراف منابع جلوگیری میکند. همچنین، این اقدام به افزایش مزیت رقابتی ایران در حوزه فناوری و نوآوری کمک شایانی خواهد کرد.
لازم به ذکر است که افزایش تعداد کدهای تعرفهای مشمول این مصوبه، منوط به فعالیت بیشتر صادراتی شرکتهای دانشبنیان و تعهد آنها به تکالیف قانونی است که به صورت دورهای توسط بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار میگیرد. کدهای تعرفههای مصوب به صورت سیستمی در سامانههای مربوط به بانک مرکزی ثبت میشوند و نیازی به اقدام خاصی از سوی شرکتها نخواهد بود.
