به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، در بازدید از شرکت دانشبنیان «پویندگان راه سعادت» بر لزوم تقویت صادرات شرکتهای دانشبنیان از طریق بستههای حمایتی هدفمند تأکید کرد. وی همچنین از تعامل گسترده با دستگاههای ذیربط بهمنظور رفع موانع موجود در این مسیر خبر داد.
این بازدید با هدف شناسایی ظرفیتها و چالشهای صادراتی شرکتهای فناور صورت گرفت. در این دیدار، امرایی شرکت «پویندگان راه سعادت» را نمونهای موفق در زمینه صادرات محصولات دانشبنیان معرفی کرد و اظهار داشت: مجموعهای از حمایتهای تسهیلاتی و اجرایی شامل تسهیل امور گمرکی، رفع تعهدات ارزی، تسریع در تخصیص ارز و پشتیبانی سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی برای رشد صادرات شرکتهای فناور پیشبینی شده است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، با اشاره به برنامه مشترک نشست شرکتهای دانشبنیان و مسئولان گمرک جمهوری اسلامی، افزود: این تعاملات در کنار همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی، مسیر صادرات را هموارتر خواهد کرد.
امرایی در پایان، بر اهمیت شاخص «صادرات شرکتهای دانشبنیان» در ارزیابی و انتخاب شرکتهای برتر تأکید کرد و گفت: بازدیدهای میدانی و گفتوگو با مدیران این شرکتها، ابزاری مهم برای شناسایی دقیق نیازمندیها و ارائه راهکارهای عملیاتی مؤثر است.
نظر شما