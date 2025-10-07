مصوبات جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات سی و چهارمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصمیمات بیست و پنجمین جلسه این کارگروه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۳ به شرح زیر اصلاح شد:
- در مواردی که ارز حاصل از صادرات فروخته شده به صرافی (اسکناس/حواله) در سامانه نظارت ارز (سنا) به دلایلی از قبیل ثبت اشتباه یا در سرفصل «سایر» ثبت شده باشد، پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه (گواهی فروش ارز به صرافی معتبر، دارا بودن تعهد ارزی قبل از فروش ارز) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابلتغییر به سرفصل «از محل صادرات» خواهد بود.
- در تکمیل تصمیمات سی و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص میزان ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات کد تعرفههای دانشبنیان و با توجه به نامه شماره ۵۹۳۷۵۹۹ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ دفتر فناوری، نوآوری و صنایع دانشبنیان، مقرر گردید علاوه بر اعمال افزایش مهلت بازگشت ارز طی دورههای ۱۵، ۱۲، ۸ ماه برای کد تعرفههای اعلام شده از سوی دستگاههای ذیربط، میزان بازگشت ارز این گروه از تعرفهها به استناد بند (۵) ماده (۱۵) (هزینههای مرتبط با اتلاف، بازاریابی و...) آییننامه اجرایی (ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۶۰۳ ت/۶۰۰۷ مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۱) به ۸۰ درصد ارزش پروانه صادراتی کاهش یابد.
- دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات هر سه ماه یکبار گزارش وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادراتی این دسته از صادرکنندگان را به کارگروه بازگشت ارز اعلام مینماید.
