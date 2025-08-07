کشف ۱۵۰ کیلوگرم قرص های مخدر در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: با تلاش‌های گسترده و هماهنگی‌های اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی، یک قاچاقچی قرص‌های ترامادول و متادون در عملیاتی موفق، در محدوده خاورشهر شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این عملیات که پس از چندشبانه روز بررسی و رصد دقیق انجام شد، منجر به کشف بیش از ۱۵۰ کیلوگرم قرص‌های تقلبی و قاچاق شد که در صورت ورود به بازار مصرف، تهدید جدی برای سلامت عمومی و امنیت جامعه به شمار می‌رفت.

رئیس پلیس شهرستان ری ادامه داد: در این راستا، عامل اصلی دستگیر و برای تکمیل تحقیقات، به اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری منتقل شد.

سرهنگ مافی در این باره اعلام کرد: توزیع مواد مخدر صنعتی، از جمله قرص‌های متادون و ترامادول، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت جسمی و روانی افراد وارد می‌کند و با هدف حفظ امنیت و سلامت جامعه، پلیس با تمام توان در برابر سوداگران مرگ خواهد ایستاد.

همچنین از شهروندان خواسته شده است تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با مواد مخدر، مراتب را به نزدیک‌ترین مراکز پلیس اطلاع دهند تا از گسترش این پدیده شوم جلوگیری شود.