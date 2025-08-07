به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، بنیانگذار مکتب اشراق، روز یکشنبه، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۸ به وقت تهران، به صورت آنلاین و با حضور چهره‌های برجسته فلسفه دانشگاهی کشور برگزار می‌شود. این رویداد علمی توسط کانون جهان ایرانی دانشگاه تهران با همکاری انجمن‌های علمی فلسفه دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، اصفهان و خوارزمی تدارک دیده شده است.

در این نشست تخصصی، دکتر سیدحمید طالب‌زاده (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران)، دکتر حسین واله (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر حامد ناجی اصفهانی (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان)، دکتر مهدی عظیمی (عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران) و دکتر روح‌الله سوری (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی) به عنوان سخنران حضور خواهند داشت و به بررسی ابعاد مختلف فلسفه اشراقی و جایگاه شیخ سهروردی در تاریخ اندیشه اسلامی می‌پردازند.

این گردهمایی فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های شیخ اشراق در چارچوب فلسفه ایرانی و اسلامی و تعامل دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان با متون و مباحث فلسفی عمیق فراهم می‌کند. همکاری انجمن‌های علمی فلسفه چند دانشگاه معتبر کشور، نشان از حرکتی جمعی در جهت تقویت گفت‌وگوی فلسفی و گسترش فرهنگ پژوهش نظری دارد.

علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات پیوستن به رویداد می‌توانند با انجمن‌های علمی فلسفه دانشگاه‌های علامه طباطبایی (از طریق @mhrgns و ایمیل philosophyatu@gmail.com )، دانشگاه خوارزمی (از طریق @ahootoluei)، و یا صفحات تلگرامی دانشگاه‌های شهید بهشتی و اصفهان تماس بگیرند.