یمن ۶۴ شرکت کشتیرانی را در حمایت از غزه تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرکز هماهنگی بشردوستانه در یمن از اعمال تحریم علیه ۶۴ شرکت و ممنوعیت عبور کشتیهای آنها از دریای سرخ، دریای عرب، تنگه باب المندب و خلیج عدن خبر داد.
این مرکز در بیانیهای که در خبرگزاری یمنی «سبا» منتشر شد، اعلام کرد که صنعا ۶۴ شرکت را که محاصره دریایی اعمال شده علیه دشمن صهیونیستی را نقض کردهاند، تحریم کرده است.
مرکز هماهنگی بشردوستانه در یمن شرکت های تحریم شده را به نقض تصمیم نیروهای مسلح یمن مبنی بر جلوگیری از عبور کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی یا عازم بنادر فلسطین اشغالی از این آبراهها متهم کرد.
این مرکز تأکید کرد: از زمان آغاز محاصره دریایی رژیم صهیونیستی، این مرکز با شرکتهای مالک کشتیهایی که تصمیم محاصره دریایی را نقض کردهاند، تماس گرفته و به آنها اطلاع داده است که در نتیجه عدم رعایت این تصمیم توسط کشتیهایشان با وجود ارسال اطلاعیه قبل از ورود به بنادر رژیم صهیونیستی، به دلیل نقض تصمیم محاصره دریایی با ورود به بنادر رژیم اشغالگر، تحریمهایی علیه آنها اعمال شده است.
مرکز مذکور، شرکتهای مالک کشتیهای متخلف را «کاملاً مسئول عواقب ناشی از این تحریمها» دانست و افزود: «تحریمها علیه شرکتهایی که محاصره دریایی را نقض کردهاند، صرف نظر از ملیت آنها، همچنان اعمال خواهد شد.»
مرکز هماهنگی بشردوستانه یمن اعلام کرد که تحریمها با هدف اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوز و لغو محاصره نوار غزه انجام شده است و برخی شرکتهای کشتیرانی علاوه بر حذف رژیم اشغالگر صهیونیستی از فعالیتهای تجاری خود، شروع به قطع روابط خود با شرکتهای متخلف کردهاند.
نیروهای مسلح یمن یکشنبه گذشته آغاز مرحله چهارم تشدید محاصره دریایی تحمیل شده علیه رژیم صهیونیستی را در چارچوب تشدید عملیات میدانی در حمایت از غزه اعلام کردند.
