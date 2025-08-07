به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با حضور در مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران در جمع خبرنگاران، گفت: امروز، روز اربعین شهدای والامقام اقتدار ایران اسلامی است و همان‌طور که مستحضرید، دشمن تعدادی از فرماندهان دانشمندان و مردم ما را به شهادت رساند و ضربه‌ای زد ولی ضربات شدیدتری را دریافت کرد.

وی افزود: ضمن زدن ضربات به دشمن شاهد بودیم که فرماندهان و مسئولینی که جایگزین آن‌ها شدند که الحمدلله توجیه هستند و آمادگی لازم را دارند.

سردار کارگر با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح اظهار کرد: شکر خداوند نیروهای مسلح نیز آماده‌تر از قبل هستند و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی عنایت فرماید تا بتوانیم به اهداف‌مان برسیم.

وی تصریح کرد: پیروز حقیقی و پیروز اصلی میدان ۱۲ روز دفاع مقدس، مردم بزرگ ایران بودند که با رهبری‌های مقام معظم رهبری، در برابر دشمن ایستادند، و از این به بعد نیز همین‌طور خواهد بود.

سردار کارگر بیان کرد: دشمن به دنبال اهدافی بود که به هر حال ایجاد تفرقه کند، ولی مردم ما اکنون با ایمان، با امید و با وحدت، الحمدلله این توفیقات را دارند و دنبال می‌کنند.