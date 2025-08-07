ادای احترام امیر خاموشی به مقام شهید «ایرج عیوضی»

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همراه جمعی از فرماندهان و مسئولان هوانیروز، با حضور در گلزار شهدای شهرک ناصرآباد میرپنجی از توابع شهرستان آبیک، بر مزار شهید سرلشکر خلبان «ایرج عیوضی» حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

امیر سرتیپ خلبان خاموشی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: شهیدان خلبان ما، نماد شجاعت، ایمان و تخصص در میدان‌های نبرد حق علیه باطل بودند و خلبان شهید ایرج عیوضی نیز از چهره‌های برجسته و مؤثر در دوران دفاع مقدس بود که یاد و نام او همواره در دل ارتشیان زنده است.

وی افزود: حضور در کنار مزار شهدا، فرصت ارزشمندی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی است.