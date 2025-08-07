  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

ادای احترام امیر خاموشی به مقام شهید «ایرج عیوضی»

فرمانده هوانیروز ارتش وجمعی از فرماندهان و مسئولان هوانیروز ارتش با حضور در گلزار شهدای شهرک ناصرآباد، به مقام شامخ شهید سرلشکر خلبان «ایرج عیوضی» ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همراه جمعی از فرماندهان و مسئولان هوانیروز، با حضور در گلزار شهدای شهرک ناصرآباد میرپنجی از توابع شهرستان آبیک، بر مزار شهید سرلشکر خلبان «ایرج عیوضی» حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

امیر سرتیپ خلبان خاموشی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: شهیدان خلبان ما، نماد شجاعت، ایمان و تخصص در میدان‌های نبرد حق علیه باطل بودند و خلبان شهید ایرج عیوضی نیز از چهره‌های برجسته و مؤثر در دوران دفاع مقدس بود که یاد و نام او همواره در دل ارتشیان زنده است.

وی افزود: حضور در کنار مزار شهدا، فرصت ارزشمندی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی است.

کد خبر 6553808
رامین عبداله شاهی

