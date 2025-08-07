به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با انتشار پیامی این روز را به اهالی رسانه تبریک گفت.

متن پیام سیدعباس صالحی به این شرح است:

«هفدهم مرداد، پاسداشت مجاهدت‌های اصحاب رسانه و قلم، و نماد تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خبرنگارانی است که در مسیر حقیقت گام برمی‌دارند و چراغ روشنگری و آگاهی‌بخشی را در جامعه روشن نگاه می‌دارند.

روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از شما که در رسانه‌ها، چشم بیدار جامعه هستید و با تعهد حرفه‌ای و دغدغه‌ای ارزشمند به نام «ایران عزیز»، در روایت واقعیت‌ها، مطالبات مردم و ارتقای فرهنگی کشور نقش‌آفرینی می‌کنید.

قشر شریف خبرنگاران، نه تنها در انعکاس اخبار یا تحلیل رویدادها، بلکه در صیانت از حقیقت از طریق بیان بدون لکنت آن و مبارزه با جعل و تحریف از طریق روایت‌سازی دروغین سهمی انکارناپذیر در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی کشور دارند. از این رو، رسالت ایشان هر روز در ایران عزیز، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.

اینجانب با گرامیداشت همه شهدای رسانه، بویژه شهدای اخیر اقتدار ایران، روز خبرنگار را به خانواده بزرگ رسانه‌ای کشور تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامتی و عزت روزافزون برای همه خبرنگاران عزیز ایران را مسئلت دارم».