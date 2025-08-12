  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

ساختار وزارت فرهنگ تغییر کرد؛ خبر مهر درباره معاونت قرآن تایید شد

رئیس مرکز نوآوری و هوشمندسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تغییر در ساختار سازمانی این وزارتخانه با هدف ارتقای بهره‌وری و چابک‌سازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورابوالقاسم، رئیس مرکز نوآوری و هوشمندسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تغییر ساختار سازمانی وزارتخانه خبر داد و گفت: نمودار سازمانی جدید این وزارتخانه با هدف اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای مأموریت‌های نوین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

سعید پورابوالقاسم با تأکید بر اینکه تصویب و ابلاغ نمودار جدید، گامی مهم در مسیر بازنگری و اصلاح ساختار وزارتخانه است، اظهار کرد: از آغاز دولت چهاردهم به دنبال تدوین و اعلام مأموریت‌های جدید وزارت فرهنگ مبتنی بر اسناد بالادستی، اصلاح نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی در دستور کار قرار گرفت. این تغییر، نخستین بازنگری پس از تصویب ساختار پیشین در سال ۱۳۹۴ است و با هدف ارتقای بهره‌وری، چابک‌سازی و تحقق اهداف فرهنگی و هنری انجام شده است.

ساختار وزارت فرهنگ تغییر کرد؛ خبر مهر درباره معاونت قرآن تایید شد

وی افزود: هم‌زمان با اجرای این نمودار، فرایند بازنگری و اصلاح ساختار سازمان‌های تابعه نیز آغاز شده و به‌زودی با ابلاغ اسناد اصلاحی، اجرایی خواهد شد.

پورابوالقاسم با تاکید بر اهمیت نقش ساختار سازمانی به عنوان ابزار مدیریتی، خاطرنشان کرد: تعریف و بازنگری وظایف واحدهای وزارتخانه از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است که با برگزاری جلسات کارشناسی، تا تصویب و تأیید نهایی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این خبر، چندی پیش خبرگزاری مهر در خبری از انحلال معاونت قرآن و عترت در این وزارتخانه خبر داده بود که اکنون آن خبر تأیید شد.

